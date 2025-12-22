En $ CA, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO , le 22 déc. 2025 /CNW/ - Manuvie a été informée de l'offre d'achat restreinte non sollicitée d'Ocehan LLC (Ocehan) portant sur l'achat d'un maximum de 50 000 actions ordinaires de Manuvie, soit environ 0,003 % des actions ordinaires en circulation, au prix de 35,80 $ l'action.

Manuvie n'est aucunement associée à Ocehan et ne recommande ni n'approuve cette offre non sollicitée.

Manuvie prévient les actionnaires que l'offre d'achat restreinte a été faite à un cours inférieur à celui du marché actuel pour les actions de Manuvie. L'offre représente un escompte de 24,88 % et de 24,67 % respectivement par rapport aux cours de clôture des actions ordinaires de Manuvie à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York au 19 novembre 2025, le dernier jour de négociation précédant le début de l'offre d'achat restreinte, et un escompte de 28,29 % et de 28,16 % respectivement par rapport aux cours de clôture à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York au 19 décembre 2025.

Les offres d'achat restreintes visent à obtenir moins de 5 % des actions en circulation d'une société, ce qui évite de devoir se soumettre aux exigences en matière de divulgation et de procédures applicables à la plupart des offres en vertu de la réglementation canadienne et américaine sur les valeurs mobilières. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis ont exprimé de sérieuses préoccupations au sujet des offres d'achat restreintes, notamment sur la possibilité que les investisseurs puissent déposer leurs titres en réponse à de telles offres sans bien comprendre le cours offert en vertu de l'offre par rapport à la valeur réelle du titre sur le marché.

La SEC déclare que « les émetteurs font des offres d'achat restreintes à des cours inférieurs à ceux du marché, en espérant que les investisseurs seront pris de court s'ils ne comparent pas le cours indiqué dans l'offre au cours actuel du titre sur le marché ».

Les actionnaires devraient examiner attentivement les documents de l'offre d'Ocehan et le cours actuel des actions de Manuvie, et consulter leurs conseillers en placement pour toute offre qu'ils pourraient recevoir et examiner avec eux toutes les options de placement pour leurs actions de Manuvie.

Les agents de transfert de Manuvie offrent des services aux actionnaires au Canada, aux États-Unis, à Hong Kong et aux Philippines. Ces agents locaux procurent des services directement à nos actionnaires inscrits et peuvent leur offrir des renseignements sur la gestion de leur compte d'actions, le dépôt direct des dividendes, le réinvestissement des dividendes et les régimes d'achat d'actions. Pour obtenir plus de renseignements, envoyez un courriel à l'adresse [email protected].

Manuvie demande qu'une copie du présent communiqué de presse accompagne toute distribution de documents relatifs à l'offre d'achat restreinte d'Ocehan visant les actions ordinaires de Manuvie.

