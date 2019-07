Manuvie s'apprête à publier ses résultats financiers du deuxième trimestre

En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 24 juill. 2019 /CNW/ - La Société Financière Manuvie publiera ses résultats financiers du deuxième trimestre après la clôture des marchés le mercredi 7 août 2019. La diffusion en direct sur le Web de la conférence téléphonique trimestrielle avec les analystes aura lieu le jeudi 8 août 2019 à compter de 8 h (HE).

Roy Gori, président et chef de la direction, et Phil Witherington, chef des finances, y participeront.

Précisions sur la conférence téléphonique :

Veuillez téléphoner 10 minutes avant le début de la conférence.

Appel local : 1 416 340-2218

Ligne sans frais en Amérique du Nord : 1 800 377-0758

Appel international : Un lien vers les numéros à composer est fourni ci-après.

https://www.confsolutions.ca/ILT?oss=1P48R8003770758

La webémission archivée sera disponible à l'adresse http://www.manuvie.com/Reports, après la conférence. Il sera aussi possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique du 8 août 2019, à compter de 11 h (HE), au 8 novembre 2019 en appelant au 1 800 408-3053 ou au 905 694-9451 (code : 6780956 #).

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à aider les gens à prendre plus facilement des décisions et à vivre mieux. Elle exerce ses activités principalement sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2018, elle comptait plus de 34 000 employés, plus de 82 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 28 millions de clients. Au 31 mars 2019, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 100 milliards de dollars canadiens (849 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 29,4 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

SOURCE Société Financière Manuvie

Renseignements: Communications avec les médias, Brooke Tucker-Reid, Manuvie, 647 528-9601, Brooke_tucker-reid@manulife.com; Relations avec les investisseurs, Adrienne O'Neill, Manuvie, 416 926-6997, adrienne_oneill@manulife.com

Related Links

http://www.manulife.com