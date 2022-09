Manuvie rend hommage au mieux-être des collègues avec l'Exposition mondiale de photographies

En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 14 sept. 2022 /CNW/ - Manuvie a dévoilé sa toute première exposition mondiale de photographies aujourd'hui. Elle rend ainsi hommage aux nombreuses façons uniques dont son équipe à l'échelle mondiale se préoccupe de sa santé et de son mieux-être.

L'Exposition mondiale de photographies du programme Elevate sera présentée au public dans les magnifiques jardins du siège social mondial de Manuvie au 200 Bloor Street East du 14 septembre au 9 novembre. Les jardins emblématiques de la Société seront ouverts aux visiteurs, qui y seront entourés de tranquillité et y verront le monde capté par des collègues de Manuvie à travers le monde.

Les photographies exposées ont été prises par les membres de l'équipe de Manuvie aux quatre coins du globe et ont été sélectionnées par un jury réputé, présidé par Barbara Davidson, trois fois lauréate du prix Pulitzer de photographie.

Pam Kimmet, chef des ressources humaines, Monde, à Manuvie a expliqué : « En tant que fournisseur d'assurance mondiale et de produits de santé et de gestion de patrimoine, nous donnons la priorité au mieux-être sous toutes ses formes. Cette exposition de photographies nous donne la chance de faire part de nos expériences à nos communautés, mettant en lumière les nombreuses manières dont nos collègues préservent leurs santé mentale et physique. »

L'exposition #ManulifeElevate voyagera également dans les bureaux de la Société au Canada, aux États-Unis, et partout en Asie. Pour vous renseigner, consultez Manulife.com/elevate.

Manuvie et John Hancock offrent un éventail de moyens de soutenir le mieux-être de leurs employés et de leur famille. En plus de modalités de travail flexibles, de congés payés supplémentaires et de ressources sûres en santé mentale, dont des prestations d'aide à la santé mentale pouvant atteindre 10 000 $ au Canada, c'est avec fierté que nous promouvons des activités et un mode de vie sains grâce à nos produits d'assurance comportementale, à Manuvie Vitalité, au programme John Hancock Vitality et à Manulife MOVE, offerts aux collègues et aux clients.

