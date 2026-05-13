Le rapport fait état des progrès continus réalisés par la Société en vue de générer une valeur à long terme pour ses affaires, ses clients, ses collectivités, ses collègues et ses actionnaires.

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TORONTO, le 13 mai 2026 /CNW/ - Manuvie a publié aujourd'hui son Rapport sur le développement durable 2025 et sa Déclaration de contribution à la collectivité 2025, qui présentent en détail son approche, son rendement et ses réalisations par rapport à sa stratégie de développement durable.

Le Rapport sur le développement durable 2025 de l'entreprise, qui appuie le Programme axé sur les effets de Manuvie visant à promouvoir la santé et le bien-être, à soutenir la résilience financière et à contribuer à une planète plus saine, comprend les faits saillants suivantsi :

Nous avons lancé l'Institut de longévité de Manuvie afin de promouvoir la recherche, le leadership éclairé, l'innovation, la défense des intérêts et les partenariats communautaires axés sur la longévité, en s'engageant à verser 350 millions de dollars d'ici 2030 pour aider les gens à vivre plus longtemps, en meilleure santé et avec une plus grande sécurité financière.

Nous avons soutenu des collectivités grâce au temps consacré bénévolement par nos employés, à des programmes de contrepartie patronale et à la plateforme mondiale Carrefour axé sur les effets de Manuvie. En 2025, les employés ont consacré plus de 49 000 heures au bénévolat dans 18 pays, et leurs dons ont atteint 8,8 millions de dollars.

Nous avons lancé le tout premier indice de préparation à la longévité, en collaboration avec MIT AgeLab, établissant ainsi de nouveaux repères quant à la manière dont les adultes américains se préparent à vivre plus longtemps. Ces informations permettront d'adapter notre accompagnement des clients dans huit domaines liés à la préparation à la longévité.

Nous avons publié les résultats de notre sondage sur les soins en Asie 2025, qui montrent que les populations asiatiques accordent de plus en plus d'importance à la qualité de vie, à l'indépendance financière et au droit de vieillir dans la dignité à mesure que leur espérance de vie augmente.

Nous avons créé le programme Impact Forêts Manuvie, un réseau mondial de sites de restauration visant à renforcer la résilience climatique, la biodiversité et les avantages pour les communautés. Cette initiative s'étend désormais à cinq pays et a permis de remettre en état plus de 160 hectares de terres.

Nous sommes devenus le premier assureur de personnes à soutenir un programme national de prescription de temps en nature, contribuant ainsi à développer PaRx, l'initiative mondialement reconnue de la BC Parks Foundation. Grâce à ce partenariat, plus de 4 000 professionnels de santé prescriront des moments en nature, permettant ainsi à plus de 670 000 participants d'améliorer leur santé et leur bien-être.

Nous avons lancé le défi « Innover pour l'avenir démographique de l'Asie » en collaboration avec UpLink et le centre pour les systèmes financiers et monétaires, sélectionnant dix projets d'exception proposant des solutions évolutives qui favorisent une vie plus saine et plus longue à travers l'Asie. Parmi eux, les trois meilleurs innovateurs ont reçu un prix combiné de 200 000 $ pour amplifier leur incidence.

Nous avons soutenu Rock the Street, Wall Street afin de contribuer à réduire les inégalités entre les sexes en matière d'éducation financière en touchant plus de 200 lycéens à Toronto, Boston et Londres par le biais d'ateliers et de programmes de mentorat, avec le soutien de 38 bénévoles de Manuvie.

Nous avons annoncé un engagement pluriannuel en faveur de l'organisme Ownership Works afin de soutenir ses efforts visant à développer les programmes d'actionnariat favorisant l'égalité des chances économiques et l'amélioration du bien-être financier et de la littératie financière.

« Promouvoir la santé, la prospérité et la longévité est au cœur de la stratégie de Manuvie. Cela correspond à nos valeurs et à notre engagement envers les collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités. En tant qu'assureur de personnes et gestionnaire d'actifs d'envergure mondiale, nous sommes particulièrement bien placés pour aider les particuliers et les familles à faire face à l'écart croissant entre l'espérance de vie et la durée de vie en santé », a déclaré Brian Kernohan, chef du développement durable, Gestion de placements Manuvie et chef mondial par intérim, Développement durable, Manuvie. « En 2025, Manuvie a pris des mesures concrètes pour aider les gens à vivre plus longtemps, en meilleure santé et avec une plus grande sécurité financière. Ces progrès ont été rendus possibles grâce à des investissements communautaires nouveaux et renforcés, à la poursuite des initiatives lancées par notre personnel et à des actions ciblées qui renforcent notre capacité à mettre en œuvre nos priorités. »

Veuillez consulter le site manuvie.com/durabilité pour accéder aux rapports et en savoir plus sur le Programme axé sur les effets de Manuvie.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manuvie.com.

Communications avec les médias

Gina Simonis

Manuvie

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___________ i Pour en savoir plus sur nos paramètres de rendement ainsi que la méthode utilisée pour calculer et définir les placements verts, consultez notre Rapport sur le développement durable.

SOURCE Société Financière Manuvie