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Cet investissement contribue à renforcer la prévention en milieu scolaire et à fournir des outils concrets aux parents et aux enseignants

Annoncée à l'occasion de la Semaine de la santé mentale au Canada, cette initiative témoigne de l'engagement de Manuvie à donner la priorité à la santé et au bien-être

MONTRÉAL, le 4 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, Manuvie a annoncé le renouvellement de son partenariat avec la Fondation Jeunes en Tête, lequel inclut notamment un investissement de 500 000 $ qui viendra appuyer le travail que l'organisme basé au Québec fait pour prévenir la détresse psychologique chez les jeunes de 11 à 18 ans. Cette annonce coïncide avec la Semaine de la santé mentale au Canada, réaffirmant l'engagement de Manuvie à faire de la santé et du bien-être une priorité.

Au Canada, environ un adolescent sur quatre déclare avoir une santé mentale passable ou mauvaise, et ils sont bien plus nombreux encore à présenter des symptômes de détressei. La Fondation met l'accent sur la prévention précoce en milieu scolaire, en donnant aux jeunes les connaissances, la confiance et les outils nécessaires pour faire face aux problèmes de santé mentale avant que la détresse ne s'intensifie. Manuvie l'aidera au niveau des ateliers et des ressources qu'elle met chaque année à la disposition d'environ 55 000 jeunes répartis à travers le Québec, ainsi qu'à la disposition de leur famille, afin d'accroître la sensibilisation à la santé mentale et le soutien au sein des communautés scolaires.

« Les jeunes d'aujourd'hui font face à plus de défis que jamais, et ils ne devraient pas avoir à les affronter seuls, » a déclaré Alexis Gerbeau, chef, Manuvie Québec. « Quand nous parlons de longévité, nous pensons souvent à la vieillesse, mais les bases pour vivre toute une vie en bonne santé sont jetées bien plus tôt. La longévité est une expérience commune, vécue à tout âge. Et grâce à cet investissement, nous contribuons à garantir que les jeunes, ainsi que les adultes qui les entourent, ont accès à un soutien en matière de prévention, d'éducation et d'inclusion, sans oublier les familles et les communautés dans lesquelles ils vivent. »

En plus des programmes destinés aux jeunes, cet investissement permettra de financer la mise au point de nouveaux outils pratiques pour les parents et les enseignants, afin de les aider à mieux détecter, comprendre et appuyer la santé mentale des adolescents. Ces initiatives prévoient entre autres des ressources numériques et divers ateliers en ligne spécialement conçus pour les adultes qui accompagnent les jeunes, ce qui permettra d'intervenir au-delà de la salle de classe.

« Les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés à des défis de plus en plus complexes, et les adultes qui les entourent jouent un rôle déterminant dans leur capacité à surmonter ces moments difficiles », a précisé Mélanie Boucher, présidente-directrice générale de la Fondation Jeunes en Tête. « Grâce au soutien renouvelé de Manuvie, nous pouvons toucher davantage d'écoles, renforcer notre impact et fournir des outils concrets aux familles et aux communautés scolaires pour les aider à mieux accompagner les adolescents à une étape cruciale de leur vie. »

Le programme s'appuie également sur les perspectives partagées dans la série de quatre balados intitulée C'est juste une phase, sur la santé mentale des jeunes 2ELGBTQIA+, commanditée par Manuvie en 2024. Les enseignements tirés de cette série sont actuellement mis à profit pour créer de nouveaux outils destinés aux familles et au personnel scolaire, afin de renforcer les approches inclusives visant à réduire la stigmatisation dans le domaine du soutien en santé mentale.

À l'occasion de la Semaine de la santé mentale, la Fondation organisera son premier échange en direct sur Facebook et YouTube aujourd'hui de 12 h à 13 h (HE). Celui-ci est destiné aux parents et aux aidants familiaux et a pour but de leur donner des outils pratiques pour mieux soutenir les adolescents. Ces séances seront accessibles en permanence sur YouTube, ainsi que dans la section Trousse familles du site Web de la Fondation. D'autres séances seront élaborées tout au long du partenariat.

Ce dernier est en étroite adéquation avec la mission de l'Institut de longévité de Manuvie, une plateforme mondiale de recherche, de leadership éclairé, d'innovation, de défense des intérêts et d'investissement communautaire qui permettra aux Canadiennes et aux Canadiens de s'épanouir à tout âge. L'accent qui est mis sur la résilience mentale des jeunes, l'éducation des parents et la prestation d'un accompagnement inclusif s'inscrit dans l'ambition de Manuvie d'aider les gens à vivre plus longtemps, en meilleure santé et pleinement. Pour en savoir plus sur les recherches et les conseils de Manuvie en matière de longévité, visitez le site Manulife.com/longevity.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manuvie.com.

À propos de l'Institut de longévité de Manuvie

L'Institut de longévité de Manuvie est une plateforme mondiale de recherche, de leadership éclairé, d'innovation, de défense des intérêts et d'investissement communautaire qui vise à encourager les actions susceptibles d'aider les gens à vivre plus longtemps, en meilleure santé et avec une plus grande sécurité financière. Soutenu par un engagement de 350 millions de dollars, son objectif est d'aider les gens à prolonger leur espérance de vie en bonne santé et de promouvoir une plus grande résilience financière pour tous. En tant qu'assureur mondial, fournisseur de régimes de retraite et gestionnaire d'actifs, Manuvie occupe une position unique pour contribuer à mener ce changement. Les travaux de l'Institut appuieront la stratégie Programme axé sur les effets de Manuvie en investissant dans des organisations qui favorisent la croissance de l'économie de la longévité, en organisant des collaborations de recherche avec des établissements universitaires et des groupes de réflexion de premier plan, et en produisant des idées novatrices afin de sensibiliser davantage la population aux enjeux liés au vieillissement et d'encourager la prise de mesures à cet égard. Aux États-Unis, l'Institut sera connu sous le nom de John Hancock Longevity Institute. Les actions de l'Institut seront guidées par un comité directeur composé de membres de l'équipe de la haute direction et de l'équipe de direction mondiale de Manuvie, en partenariat avec un solide réseau de partenaires et d'experts qui font la promotion de la longévité au Canada, en Asie et aux États-Unis. Pour en savoir plus, visitez le site Manulife.com/Longevity.

Fondation Jeunes en Tête

Depuis près de 30 ans, la Fondation Jeunes en Tête œuvre à la prévention de la détresse psychologique chez les jeunes âgés de 11 à 18 ans de partout au Québec. Grâce à des ateliers de sensibilisation donnés dans les écoles secondaires et à des ressources en ligne destinées aux jeunes, aux parents et au personnel scolaire, la Fondation prend des mesures concrètes pour améliorer la santé mentale des adolescents. Sensibiliser, développer les compétences et contribuer à la lutte contre la stigmatisation : c'est ainsi que la Fondation aide les jeunes à surmonter les défis de l'adolescence et à améliorer leur bien-être. Pour en savoir plus, visitez le site https://fondationjeunesentete.org/.

Communications avec les médias

Manuvie :

Emily English

[email protected]

647 544-2800

_________________________________ i Statistique Canada : Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes de 2023 -- Changements en matière de santé mentale des répondants par rapport à l'enquête de 2019

SOURCE Société Financière Manuvie