En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 4 mai 2026 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui qu'elle ne prévoyait pas exercer, en tout ou en partie, son droit de rachat à l'égard de ses 6 537 903 actions en circulation de catégorie 1, série 3, à dividende non cumulatif et à taux rajusté (les « actions privilégiées de série 3 ») (TSX : MFC.PR.F) ou de ses 1 462 097 actions en circulation de catégorie 1, série 4, à dividende non cumulatif et à taux variable (les « actions privilégiées de série 4 ») (TSX : MFC.PR.P) le 19 juin 2026.

Par conséquent, sous réserve de certaines conditions décrites dans le supplément de prospectus du 7 mars 2011 visant l'émission des actions privilégiées de série 3 et des actions privilégiées de série 4 (le « prospectus »), les porteurs d'actions privilégiées de série 3 auront le droit, à leur gré, de convertir une partie ou la totalité de leurs actions privilégiées de série 3 en actions privilégiées de série 4, à raison d'une action pour une, le 19 juin 2026. De plus, sous réserve de certaines conditions, les porteurs d'actions privilégiées de série 4 auront le droit de convertir une partie ou la totalité de leurs actions privilégiées de série 4 en actions privilégiées de série 3, à raison d'une action pour une, le 19 juin 2026. Les porteurs qui n'exercent pas leur droit de convertir leurs actions privilégiées de série 3 en actions privilégiées de série 4 conserveront leurs actions privilégiées de série 3. Les porteurs qui n'exercent pas leur droit de convertir leurs actions privilégiées de série 4 en actions privilégiées de série 3 conserveront leurs actions privilégiées de série 4.

Les propriétaires véritables d'actions privilégiées de série 3 et de série 4 qui souhaitent exercer leur droit de conversion doivent demander à leur courtier ou autre mandataire de le faire avant 17 h (heure de Toronto) le 4 juin 2026.

Les droits de conversion susmentionnés sont assujettis aux conditions suivantes : i) si, après le 4 juin 2026, Manuvie détermine qu'il resterait moins de 1 000 000 d'actions privilégiées de série 3 en circulation au 19 juin 2026, toutes ces actions seront automatiquement converties en un nombre égal d'actions privilégiées de série 4 le 19 juin 2026, et à l'inverse ii) si, après le 4 juin 2026, Manuvie détermine qu'il y aurait moins de 1 000 000 d'actions privilégiées de série 4 en circulation au 19 juin 2026, toutes ces actions seront automatiquement converties en un nombre égal d'actions privilégiées de série 3. Dans chaque cas, Manuvie avisera par écrit les porteurs inscrits des actions privilégiées de série 3 et de série 4 au plus tard le 7 juin 2026.

Les taux de dividendes applicables aux actions privilégiées de série 3 pendant la période de cinq ans débutant le 20 juin 2026 et se terminant le 19 juin 2031 et aux actions privilégiées de série 4 pendant la période de trois mois débutant le 20 juin 2026 et se terminant le 19 septembre 2026 seront déterminés et annoncés par voie de communiqué de presse le 21 mai 2026. Manuvie informera aussi par écrit les porteurs inscrits d'actions privilégiées de série 3 et de série 4 des taux de dividendes.

Pour toute question au sujet du privilège de conversion, veuillez communiquer avec l'agent chargé des transferts et de la tenue des registres de Manuvie, Compagnie Trust TSX (Canada), au 1 800 783-9495.

Les actions privilégiées de série 3 et les actions privilégiées de série 4 n'ont pas été ni ne seront inscrites aux États-Unis aux termes de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi américaine sur les valeurs mobilières »), ni aux termes des lois régissant les valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni émises, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis (au sens du règlement S de la loi américaine sur les valeurs mobilières) ni pour le compte de celle-ci, à moins d'être inscrites ou dûment dispensées de l'inscription. Ce communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis et, dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

Relations avec les médias :

Fiona McLean

Manuvie

437 441-7491

[email protected]

Relations avec les investisseurs :

Derek Theobalds

Manuvie

416 254-1774

[email protected]

SOURCE Société Financière Manuvie