Du 27 avril au 1er mai en Amérique du Nord, et du 27 avril au 8 mai en Asie, nos collègues se sont mobilisés pour soutenir des partenaires communautaires œuvrant dans les domaines de la santé et du bien-être, de la résilience financière, de la sécurité alimentaire, de l'éducation et d'autres causes liées à la longévité. Manuvie offre à ses 37 000 collègues une journée de bénévolat rémunérée chaque année, et la Semaine de l'incidence a permis à ces derniers de profiter de cet avantage et de faire du bénévolat ensemble dans le cadre d'une initiative coordonnée à l'échelle mondiale.

« À Manuvie, nous avons une longue tradition d'engagement communautaire, et la Semaine de l'incidence témoigne de cet engagement continu envers nos collectivités partout dans le monde, a déclaré Phil Witherington, président et chef de la direction de Manuvie. Renforcer notre équipe performante et notre culture d'entreprise, ainsi que favoriser la santé, la prospérité et la longévité sont deux de nos priorités stratégiques. Le bénévolat est un moyen efficace de faire progresser ces deux objectifs, car il renforce les liens, favorise le sentiment d'appartenance et traduit nos valeurs en actions concrètes. Je suis fier des membres de l'équipe Manuvie cette semaine qui sont sortis ensemble sur le terrain et ont su mettre en valeur l'ampleur de notre présence mondiale pour changer les choses. »

Résultats et temps forts de la Semaine de l'incidence 2026



Au cours de la Semaine de l'incidence :

21 724 heures de bénévolat ont été enregistrées à l'échelle mondiale, avec un impact communautaire qui se prolonge au-delà de la semaine

heures de bénévolat ont été enregistrées à l'échelle mondiale, avec un impact communautaire qui se prolonge au-delà de la semaine 234 actions bénévoles ont été menées dans 22 collectivités

Le bénévolat : un facteur de longévité

La Semaine de l'incidence témoigne de l'engagement de Manuvie en faveur de la longévité, étant donné qu'elle traduit les constats relatifs aux liens sociaux et au sentiment d'utilité en un impact concret mondial, tout en soulignant le rôle du bénévolat dans le bien-être et la qualité de vie. Des études montrent en effet que le bénévolat a notamment les effets positifs suivants :

Une vie plus longue et en meilleure santé, grâce à une pression artérielle plus basse, à une meilleure santé physique et à une réduction de la mortalité i .

. Une meilleure santé mentale, grâce à un sentiment accru d'utilité et de lien social, ainsi qu'à une diminution du stress, de l'anxiété et de la dépression ii .

. Une meilleure santé cognitive, notamment un ralentissement du déclin cognitif et un renforcement des liens sociauxiii.

« La longévité ne dépend pas uniquement du bien-être physique et financier : elle est également influencée par notre mode de vie et nos relations avec les autres, a déclaré Karen Leggett, cheffe du marketing, Monde, à Manuvie. Le bénévolat donne un sens à la vie, favorise les liens sociaux et renforce la résilience, autant de facteurs associés à une vie plus longue et en meilleure santé. La Semaine de l'incidence permet à nos collègues de s'investir au service de nos collectivités tout en contribuant à leur propre bien-être à long terme. »

Les actions locales des collègues de Manuvie ont une portée mondiale

L'un des points forts de la Semaine de l'incidence a été sa souplesse, qui a permis de renforcer les liens entre les équipes, de rassembler les collègues autour d'un objectif commun et de consolider une culture d'inclusion. Outre les possibilités de bénévolat sélectionnées, les équipes ont conçu leurs propres initiatives grâce aux subventions d'équipe, qui ont permis à des groupes d'au moins 10 personnes de soutenir des organismes sans but lucratif au moyen de financements et d'une aide concrète.‑

« La Semaine de l'incidence a permis à nos collègues de disposer d'un temps réservé pour se réunir et faire bouger les choses au sein de leurs collectivités, a déclaré Pragashini Fox, cheffe du personnel, à Manuvie. En organisant une Journée mondiale de l'action bénévole et en donnant aux équipes les moyens de mener des initiatives locales, nous renforçons les liens, le sentiment d'appartenance et la vision commune au sein de Manuvie. Lorsque des collègues travaillent ensemble, cela permet de tisser les liens qui constituent le fondement d'équipes solides et inclusives. »

L'intendance communautaire de longue date de Manuvie

La Semaine de l'incidence s'inscrit dans la longue tradition d'engagement communautaire de Manuvie. Depuis 1888, année où l'entreprise a fait don de sa première ambulance pour contribuer à améliorer la santé communautaire, Manuvie n'a cessé de faire évoluer sa manière de contribuer au renforcement des collectivités, consciente que le bien-être ne se limite pas à la santé physique, mais qu'il englobe également le sentiment d'utilité et les liens qui naissent de l'aide donnée aux autres.

La Semaine de l'incidence est en étroite adéquation avec les efforts de l'Institut de longévité de Manuvie, une plateforme mondiale de recherche, de leadership éclairé, d'innovation, de défense des intérêts et d'investissement communautaire qui permettra aux personnes de s'épanouir à tout âge. Pour en savoir plus sur les recherches et les conseils de Manuvie en matière de longévité, visitez le site Manulife.com/longevity.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manuvie.com.

À propos de l'Institut de longévité de Manuvie

L'Institut de longévité de Manuvie est une plateforme mondiale de recherche, de leadership éclairé, d'innovation, de défense des intérêts et d'investissement communautaire qui vise à encourager les actions susceptibles d'aider les gens à vivre plus longtemps, en meilleure santé et avec une plus grande sécurité financière. Soutenu par un engagement de 350 millions de dollars, son objectif est d'aider les gens à prolonger leur espérance de vie en bonne santé et de promouvoir une plus grande résilience financière pour tous. En tant qu'assureur mondial, fournisseur de régimes de retraite et gestionnaire d'actifs, Manuvie occupe une position unique pour contribuer à mener ce changement. Les travaux de l'Institut appuieront la stratégie Programme axé sur les effets de Manuvie au moyen d'investissements dans des organisations qui favorisent la croissance de l'économie de la longévité, de collaborations dans des recherches avec des établissements universitaires et des groupes de réflexion de premier plan, et de l'exercice d'un leadership éclairé afin de sensibiliser davantage la population aux enjeux liés au vieillissement et d'encourager la prise de mesures à cet égard. Aux États-Unis, l'Institut sera connu sous le nom de John Hancock Longevity Institute. Les actions de l'Institut seront guidées par un comité directeur composé de membres de l'équipe de la haute direction et de l'équipe de direction mondiale de Manuvie, en partenariat avec un solide réseau de partenaires et d'experts qui font la promotion de la longévité au Canada, en Asie et aux États-Unis.

Pour en savoir plus, visitez le site Manulife.com/Longevity.

Communications avec les médias

Manuvie :

Gina Simonis

[email protected]

617 840-4794

SOURCE Société Financière Manuvie