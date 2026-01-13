Manuvie est la première entreprise partenaire à mettre en œuvre la technologie Smart Forest de veritree dans le cadre de ses efforts de reboisement. Cette collaboration marque également les débuts de cette technologie en Asie, avec des déploiements dans des sites d'Impact Forêts Manuvie au Japon et aux Philippines.

La technologie de veritree combine l'imagerie satellitaire, les données au sol et la surveillance bioacoustique pour guider la gestion durable des forêts. Cette approche innovante garantit une cartographie précise des zones de plantation et une sélection des essences d'arbres qui favorisent la santé des forêts et des avantages durables. Intégrée aux sites d'Impact Forêts Manuvie, la plateforme exclusive de veritree offrira des données en temps réel et une transparence tout au long du cycle de vie de chaque projet de restauration. Le programme Impact Forêts Manuvie comprend actuellement des sites au Canada, aux États-Unis, au Cambodge, au Japon et aux Philippines. À ce jour, plus de 160 hectares de terres, soit une superficie équivalente à environ 8 161 courts de tennis, ont été restaurés.

« Manuvie est fière d'annoncer le programme Impact Forêts Manuvie et de collaborer avec veritree pour déployer la technologie révolutionnaire Smart Forest Design dans le monde entier, déclare Ariel Kangasniemi, directrice générale et chef, ESG, fonds général à Manuvie. En tant qu'entreprise qui a pour mission d'aider les gens à vivre mieux plus longtemps, nous croyons que, lorsque la nature se porte bien, les gens se portent bien. Cette collaboration illustre comment l'innovation, la responsabilité et la gestion environnementale peuvent travailler ensemble au profit des deux parties. »

Les données provenant du programme Impact Forêts Manuvie seront téléversées sur la plateforme d'impact veritree de Manuvie, ce qui permettra un suivi en temps réel des forêts Smart Forest. Les arbres plantés sur ces sites partout dans le monde seront associés à des résultats mesurables : tonnes de carbone séquestré, hectares restaurés, gains en matière de biodiversité et avantages pour les collectivités, tels que la création d'emplois et l'éducation. Plus de 185 000 arbres ont été plantés jusqu'à présent.

« C'est à cela que ressemble une restauration évolutive et vérifiable, explique Derrick Emsley, chef de la direction et cofondateur de veritree. Les solutions axées sur la nature n'ont de puissance que dans la mesure où les gens leur accordent leur confiance. Grâce à ce partenariat avec Manuvie, nous prouvons que la restauration peut être à la fois de haute intégrité et de haute technologie, en reliant les arbres plantés à de vraies données, de vraies personnes et de vrais résultats. »

Pour en savoir plus sur les initiatives de Manuvie en matière de durabilité et ses partenariats communautaires, rendez-vous sur Manuvie.com/durabilité. Pour en savoir plus sur la technologie de veritree, rendez-vous sur veritree.com.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui vise à rendre les décisions de ses clients plus simples et à les aider à vivre mieux. Notre siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, où nous fournissons des conseils financiers et de l'assurance aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2024, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 36 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulife.com/fr/html.

À propos de veritree

veritree est une plateforme qui alimente l'économie de restauration mondiale. Sa plateforme apporte confiance, traçabilité et effets durables aux solutions pour aider la nature. Ayant planté les 100 millions d'arbres promis, veritree met en relation des entreprises avant-gardistes et des mesures vérifiées. Des mangroves et du varech à la reforestation après un incendie, veritree aide les organisations à passer de l'intention à des résultats environnementaux et sociaux mesurables. Pour en savoir plus, visitez veritree.com.

Déclaration

Le présent document contient des énoncés prospectifs concernant l'impact du programme Impact Forêts Manuvie et la durabilité. Ces résultats ne sont pas garantis et reposent sur des hypothèses et des facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent des résultats exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés, y compris les répercussions prévues du programme Impact Forêts Manuvie sur les engagements en matière de durabilité et un avenir durable.

____________________ i Toutes les références aux sites de plantation d'arbres, aux données et aux mesures environnementales connexes dans le présent communiqué se rapportent exclusivement au programme Impact Forêts Manuvie. ii Les partenaires en plantation d'arbres de Manuvie sont : veritree, More Trees, Haribon Foundation et l'APSARA National Authority.



