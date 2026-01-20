En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

Cette initiative s'appuie sur l'engagement de longue date de Manuvie en faveur de la santé, de la richesse et du bien-être financier, illustré par le lancement récent de l'Institut de la longévité de Manuvie.

L'enquête révèle qu'il est encore possible de nourrir un optimisme chez les Canadiennes et les Canadiens à l'égard du vieillissement et de leur préparation à la retraite.

TORONTO, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Manuvie est fière d'appuyer l'Institut national sur le vieillissement (INV) dans son enquête sur le vieillissement au Canada. Il s'agit là d'une des premières initiatives de l'Institut de la longévité de Manuvie au Canada. Publiée aujourd'hui, cette enquête nationale sonde la population canadienne sur le vieillissement, la santé et la sécurité financière, et fournit des informations essentielles en vue de l'élaboration de politiques et de solutions permettant de vivre plus longtemps et en meilleure santé.

Les données recueillies cette année par l'INV avec le soutien de Manuvie révèlent qu'il existe encore des possibilités de combler le fossé grandissant entre la façon dont les Canadiennes et les Canadiens âgés souhaitent vieillir et les ressources à leur dispositioni. Cette enquête confirme la nécessité d'investir davantage dans la longévité, dans la foulée de l'engagement récent de Manuvie à aider les gens à vivre plus longtemps, en meilleure santé et avec une plus grande sécurité financière. L'Institut de la longévité de Manuvie, annoncé en novembre 2025, s'efforcera de promouvoir la recherche, l'innovation et les partenariats qui permettront aux Canadiennes et aux Canadiens de s'épanouir à tout âge.

Les résultats de l'enquête de l'INV montrent que les sentiments positifs à l'égard du vieillissement ont fortement chuté, passant de 62 % en 2024 à 57 % en 2025, soit la baisse la plus importante depuis la première enquête en 2022. Les taux d'isolement social et de solitude restent élevés et n'ont montré aucune amélioration, ce qui souligne encore davantage les tensions émotionnelles et sociales auxquelles de nombreuses personnes âgées continuent de faire face. Les résultats complets de l'enquête « Perspectives sur le vieillissement au Canada : Enquête 2025 de l'INV sur le vieillissement au Canada » sont disponibles ici.

« Notre collaboration avec l'Institut national sur le vieillissement souligne notre engagement à trouver des solutions et à prendre des mesures pour aider la population canadienne à bien vieillir, tant sur le plan physique que financier et social », a déclaré Naveed Irshad, président et chef de la direction de Manuvie Canada. « À Manuvie, notre objectif est simple : aider les Canadiennes et Canadiens à vivre plus longtemps et en meilleure santé grâce à des conseils fiables et des solutions intelligentes qui leur permettent de rester en bonne santé et de préserver leur patrimoine. La santé est au cœur de toutes nos activités, qu'il s'agisse de promouvoir la longévité, de soutenir l'accès à des soins ou de protéger le patrimoine et le bien-être financier. Nous utiliserons les résultats de cette enquête pour continuer à innover et à toucher davantage de Canadiennes et de Canadiens. »

Pour vivre plus longtemps en bonne santé, il faut commencer tôt. Les Canadiennes et Canadiens âgés de 50 à 64 ans sont les moins bien reliés aux soins de première ligne et les moins susceptibles d'y accéder lorsqu'ils en ont besoin, ce qui rend les stratégies de prévention essentielles. Grâce à des partenariats qui soutiennent les femmes, les familles, la santé mentale et l'activité physique, Manuvie aide les Canadiennes et Canadiens à prendre des mesures proactives pour améliorer leur santé et leur garantir un accès rapide aux soins à toutes les étapes de leur vie. Selon l'enquête, l'accès aux soins est le plus élevé chez les personnes ayant des revenus stables et le plus faible chez celles qui se sentent dans une situation précaire. Il est essentiel d'élargir l'accès aux ressources en santé afin de garantir que chaque Canadienne et chaque Canadien puisse vieillir en toute confiance.

« L'un des messages les plus clairs qui ressortent de l'Enquête sur le vieillissement au Canada est que la prévention ne peut pas être reportée à plus tard dans la vie », a affirmé le Dr Samir Sinha, gériatre et directeur de la recherche sur les politiques de santé à l'INV. « Les petits choix quotidiens, qu'il s'agisse de se maintenir à jour dans les dépistages ou d'intégrer l'activité physique et des habitudes saines dans la vie de tous les jours, s'additionnent avec le temps et jouent un rôle important pour aider les Canadiennes et Canadiens à rester en bonne santé, à conserver leur autonomie et leur qualité de vie en vieillissant. »

L'enquête montre également que la retraite semble hors de portée pour beaucoup. La proportion des personnes qui peuvent se permettre de prendre leur retraite au moment souhaité est passée de 35 % en 2022 à 29 % en 2025. Ces résultats concordent avec les conclusions du Rapport de Manuvie sur la résilience financière et la longévité, qui a montré que 48 % des Canadiens ont pris du retard dans leur épargne-retraite. Ce rapport a été publié en novembre par Épargne-retraite collective Manuvie, une société de Gestion de patrimoine Manuvie, qui fournit des services d'investissement international, de conseils financiers et de plans de retraite.

« La sécurité financière est essentielle pour vieillir en bonne santé, et les conclusions de l'enquête de l'INV montrent qu'une bonne planification financière et de la retraite est la clé pour profiter pleinement de ses vieux jours. La population canadienne faisant maintenant face à une retraite pouvant durer 40 ans, les gens ont besoin de davantage de ressources et de soutien non seulement pour se constituer une épargne, mais aussi pour assurer leur sécurité financière pendant toutes ces années supplémentaires », a déclaré Paul Lorentz, président et chef de la direction de Gestion de patrimoine Manuvie. « Depuis plus de 75 ans, nous aidons nos clients à épargner et à investir en toute confiance pour atteindre leurs objectifs de retraite et ainsi leur permettre de mieux consolider leur situation financière à mesure qu'ils vieillissent. Compte tenu des tendances qui se dégagent de ces résultats, nous sommes aujourd'hui plus déterminés que jamais à poursuivre notre tradition en tant que partenaires de confiance afin d'aider encore plus de Canadiennes et de Canadiens à envisager leur avenir financier avec confiance. »

Les Canadiennes et Canadiens vivent plus longtemps que jamais - l'espérance de vie a augmenté de près de deux ans depuis 2023ii - et le secteur de la planification de la retraite est confronté à un impératif urgent : aider les gens à se préparer à une retraite qui pourrait s'étendre sur quatre décennies ou plus.

« La longévité ne consiste pas seulement à ajouter des années à la vie, mais aussi à ajouter de la vie à ces années », a déclaré Mark Hazelden, directeur général par intérim de l'Institut national sur le vieillissement. « L'Enquête sur le vieillissement au Canada montre que trop de Canadiennes et de Canadiens sont en mauvaise santé ou en situation d'insécurité financière à mesure qu'ils vieillissent. Améliorer la durée de vie en bonne santé signifie combler ces lacunes tôt et créer des solutions pratiques, fondées sur des données probantes, qui aident les personnes à vieillir en toute confiance, en toute indépendance et dans la dignité. »

Manuvie est fière de soutenir l'enquête historique de l'INV, l'un des aperçus annuels les plus complets au Canada sur les expériences, les perspectives et les attentes des Canadiennes et des Canadiens âgés de 50 ans et plus. Cette initiative de recherche au Canada s'appuie sur les travaux menés à l'échelle mondiale par Manuvie, notamment l'enquête annuelle Sondage sur les soins en Asie, qui explore la manière dont les habitants de la région redéfinissent la longévité, et le premier Indice de préparation à la longévité, développé en collaboration avec le MIT AgeLab, qui mesure dans quelle mesure les adultes américains sont prêts à s'épanouir à mesure qu'ils vieillissent.

Pour plus d'informations sur l'Institut de la longévité, rendez-vous sur Manuvie.com/Longevity. Une liste complète des travaux et des partenariats de l'Institut à ce jour est disponible dans cette fiche d'information.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide ses clients à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Notre siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2024, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 36 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manuvie.com.

À propos de l'Institut de la longévité Manuvie

L'Institut de la longévité de Manuvie est une plateforme mondiale de recherche, de leadership éclairé, de défense des intérêts et d'investissement communautaire qui vise à encourager les actions susceptibles d'aider les gens à vivre plus longtemps, en meilleure santé et avec une plus grande sécurité financière. Soutenu par un engagement de 350 millions de dollars, son objectif est d'aider les gens à prolonger leur espérance de vie en bonne santé et de promouvoir une plus grande résilience financière pour tous. En tant qu'assureur mondial, fournisseur de régimes de retraite et gestionnaire d'actifs, Manuvie occupe une position unique pour contribuer à mener ce changement. Les travaux de l'Institut appuieront la stratégie Programme axé sur les effets de Manuvie en investissant dans des organisations qui favorisent la croissance de l'économie de la longévité, en organisant des collaborations de recherche avec des établissements universitaires et des groupes de réflexion de premier plan, et en produisant des idées novatrices afin de sensibiliser davantage la population aux enjeux liés au vieillissement et d'encourager la prise de mesures à cet égard. Aux États-Unis, l'Institut sera connu sous le nom de John Hancock Longevity Institute. Les actions de l'Institut seront guidées par un comité directeur composé de membres de l'équipe de la haute direction et de l'équipe de direction mondiale de Manuvie, en partenariat avec un solide réseau de partenaires et d'experts qui font la promotion de la longévité au Canada, en Asie et aux États-Unis.

Pour en savoir plus, visitez le site Manulife.com/Longevity.

À propos de l'Institut national sur le vieillissement

Fondé en 2016, l'Institut national sur le vieillissement (INV) célèbre une décennie d'impact dans sa mission visant à améliorer la vie des personnes âgées et les systèmes qui les soutiennent. Au cours des dix dernières années, l'INV est devenue la principale voix du Canada en matière de politique sur le vieillissement : il rassemble les parties prenantes, mène des recherches, propose des solutions politiques et des innovations pratiques, partage des informations et fait évoluer les mentalités. Notre vision reste claire : un Canada où les personnes âgées se sentent valorisées, incluses, soutenues et mieux préparées à vieillir en toute confiance.

_______________________ iL'enquête de 2025 sur le vieillissement au Canada de l'INV a été menée en ligne entre le 27 juin et le 24 juillet 2025 auprès d'un échantillon représentatif de 6 001 Canadiennes et Canadiens âgés de 50 ans et plus vivant dans les 10 provinces du pays et, pour la première fois, dans les trois territoires. Dans sa quatrième enquête annuelle, élaborée en partenariat avec Abacus Data, l'INV a utilisé des approches cohérentes avec les enquêtes précédentes afin d'assurer la comparabilité. ii Résilience financière et longévité à la retraite | Épargne-retraite collective de Manuvie

