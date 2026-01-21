En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 21 janv. 2026 /CNW/ - La Société Financière Manuvie publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2025 après la clôture des marchés le mercredi 11 février 2026; ils seront accessibles à l'adresse manulife.com/fr/investors/results-and-reports.

Une webémission en direct et une conférence téléphonique sont prévues le jeudi 12 février 2026 à 8 h (HE), durant lesquelles les membres de la haute direction de Manuvie discuteront des résultats, puis répondront aux questions des analystes.

Pour accéder à la conférence téléphonique, composez le 1 888 317-6003 ou le 1 647 846-2809 (code : 1741569#). Veuillez composer le numéro 15 minutes avant l'heure de début prévue.

La webémission archivée sera accessible à l'adresse manuvie.com/fr/investors/results-and-reports après la conférence. Il sera aussi possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique jusqu'au 12 mai 2026 en composant le 1 855 669-9658 ou le 1 412 317-0088 (code : 1920470#).

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide ses clients à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Notre siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Nous fournissons des conseils dans les domaines de la finance et de l'assurance aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2024, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 36 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

Communications avec les médias

Fiona McLean

Manuvie

437 441-7491

[email protected]

Relations avec les investisseurs

Derek Theobalds

Manuvie

416 254-1774

[email protected]

