Accès plus rapide à l'assurance vie qui aidera les familles canadiennes à obtenir une protection plus tôt.

Dispositif dans le cadre des capacités d'avant-garde de Manuvie en IA, permettant d'offrir des solutions innovantes et adaptées aux besoins des clients.

TORONTO, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Manuvie a lancé une nouvelle version de son formulaire de proposition d'assurance électronique et une version améliorée de MAUDE son moteur exclusif automatisé de décisions de tarification basé sur l'intelligence artificielle. Ensemble, ces innovations permettent des approbations automatiques en seulement deux minutes pour les demandeurs admissibles, aidant ainsi les Canadiens à obtenir une couverture plus rapidement et avec moins de complexité.

L'application améliorée simplifie le processus de demande d'assurance et s'appuie sur la position de Manuvie en tant que chef de file du marché de l'IA. Ses nouvelles fonctionnalités intelligentes, conçues pour aider les conseillers à guider leurs clients dans le questionnaire, améliorent l'expérience utilisateur - tout en aidant MAUDE à prendre des décisions plus rapides et permettant aux tarificateurs d'examiner plus efficacement les cas complexes.

En accélérant l'accès à la protection, ces améliorations renforcent la mission de Manuvie qui consiste à aider les Canadiens à vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé, grâce à une IA responsable, transparente et axée sur le client.

« Depuis son lancement à l'automne dernier, les conseillers l'ont plébiscité. En décembre, plus de la moitié des cas admissibles - 58 % - avaient été approuvés automatiquement par MAUDE, soit une augmentation de 56 % par rapport à la période précédant le lancement », a déclaré Karen Cutler, tarificatrice en chef à Manuvie Canada. « En combinant des questions plus intelligentes avec une IA avancée, nous offrons une expérience plus rapide et plus intuitive, sans compromettre la qualité ni la protection. »

Le nouveau format de questions réflexives a été conçu pour ressembler à une première consultation avec un médecin, ce qui permet de recueillir rapidement les renseignements nécessaires et ainsi prendre des décisions éclairées. Si une demande ne peut pas être approuvée automatiquement, elle est transmise de manière transparente à un tarificateur humain pour examen, ce qui garantit que chaque demande est prise en compte de manière personnalisée.

Les principales améliorations comprennent :

Jusqu'à 40 % de questions médicales en moins : cette simplification vise à supprimer les éléments inutiles et les questions de santé moins pertinentes, notamment les longues séries de questions sur les maladies cardiovasculaires ou respiratoires, de manière à s'aligner sur les meilleures pratiques actuelles, gagner en clarté et rendre le formulaire de demande plus rapide et plus facile à remplir.

cette simplification vise à supprimer les éléments inutiles et les questions de santé moins pertinentes, notamment les longues séries de questions sur les maladies cardiovasculaires ou respiratoires, de manière à s'aligner sur les meilleures pratiques actuelles, gagner en clarté et rendre le formulaire de demande plus rapide et plus facile à remplir. Questions adaptatives : le formulaire est automatiquement adapté en fonction de l'âge, du montant de la couverture et des réponses, ce qui réduit la complexité et permet de gagner du temps.

le formulaire est automatiquement adapté en fonction de l'âge, du montant de la couverture et des réponses, ce qui réduit la complexité et permet de gagner du temps. Menus déroulants pour les sujets courants : les conseillers peuvent choisir parmi des options prédéfinies pour des domaines tels que les voyages et les loisirs, de manière à accélérer la saisie des données.

les conseillers peuvent choisir parmi des options prédéfinies pour des domaines tels que les voyages et les loisirs, de manière à accélérer la saisie des données. Listes de sélection des médicaments et des pathologies : des listes standardisées améliorent la cohérence et aident le système à traiter les demandes plus efficacement.

des listes standardisées améliorent la cohérence et aident le système à traiter les demandes plus efficacement. Flexibilité pour les cas paramédicaux : les conseillers peuvent choisir de remplir ou non la section médicale lorsqu'un examen paramédical est requis.

Ces améliorations sont rendues possibles grâce à MAUDE et illustrent le leadership continu de Manuvie en matière d'innovation numérique. Initialement lancé en 2018 sous le nom d'AIDA (algorithme de décision - intelligence artificielle), Maude, le premier outil d'IA au Canada permettant de prendre automatiquement des décisions de tarification, a été doté d'un moteur plus sophistiqué qui permet d'obtenir des approbations plus rapides et plus efficaces.

« Nous avons été les premiers du secteur à prendre cette voie et cette expérience nous a permis de mettre au point l'un des moteurs de tarification par IA les plus avancés au Canada », a déclaré Jodie Wallis, directrice mondiale de l'IA à Manuvie. « Chaque amélioration repose sur nos principes d'IA responsable, afin que les conseillers et les clients puissent avoir l'assurance que les décisions prises sont exactes et responsables. »

Les principes d'IA responsable de Manuvie guident chaque amélioration de manière à garantir l'équité et la confiance.

Manuvie a récemment été désignée comme la première compagnie d'assurance vie en matière de maturité de l'IA dans le premier indice IA pour l'assurance d'Evident, renforçant ainsi l'engagement de la société en faveur de l'innovation et des solutions centrées sur le client. Pour les Canadiens, la conséquence de cette nouvelle version du formulaire de demande d'assurance vie est simple : un accès plus rapide à la couverture grâce auquel les familles peuvent être protégées plus rapidement et avec moins de stress.

Depuis 2016, Manuvie investit activement afin d'accroître ses capacités en matière d'IA. Au cours des trois dernières années, Manuvie a considérablement augmenté la valeur qu'elle tire de l'analyse avancée et de l'IA en élargissant son portefeuille de solutions d'IA. Elle a également réalisé des gains d'efficacité en investissant dans des plateformes de données et d'IAi. Ces mesures respectent le cadre d'IA responsable de la société. Manuvie anticipe que l'IA générera une valeur d'un milliard de dollars+ d'ici 2027, dont environ un cinquième devrait découler de gains d'efficacité.

Pour en savoir plus sur les progrès réalisés par Manuvie en matière d'IA, consultez le site manulife.com/fr/about/ai.

Les conseillers peuvent accéder à des démonstrations et à des ressources de formation sur la nouvelle version de l'outil électronique de proposition d'assurance vie sur le portail des conseillers de Manuvie.

_____________________________ i Les avantages tirés de nos initiatives de leadership numérique client à l'échelle mondiale comprennent des réductions des dépenses, une absorption de la croissance, des avantages au chapitre des revenus (marges) et une croissance de la MSC (nouvelles affaires, assurance).

