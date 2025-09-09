Simplifier les prêts, amplifier la stratégie : de nouvelles gammes de produits conçues pour aider les conseillers à offrir des solutions personnalisées en toute confiance

En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 9 sept. 2025 /CNW/ - La Banque Manuvie a annoncé aujourd'hui le lancement de sa gamme repensée de prêts spécialisés. C'est une transformation stratégique qui simplifie notre offre faite sur mesure pour les conseillers et leurs clients fortunés. Cette étape témoigne de l'engagement de la Banque Manuvie à soutenir les conseillers et à offrir une expérience de prêt plus fluide et intuitive.

« Plus qu'une mise à jour de produit, il s'agit d'un changement profond dans la façon dont la Banque Manuvie soutient les conseillers : ça vise à éliminer les frictions, à rendre le tout plus clair et à offire une expérience client plus fluide. Ce sont des prêts spécialisés, rebâtis pour avoir un impact, a déclaré Kerry Reinke, chef, Prêts spécialisés, à la Banque Manuvie. Nous avons repensé nos solutions de prêt pour les adapter à la façon dont les conseillers travaillent et aux attentes des clients. Cette gamme de produits est conçue pour être proposée par les conseillers, avec des produits simples et faciles à expliquer. »

Les prêts spécialisés sont des solutions de crédit sur mesure conçues pour répondre aux besoins financiers uniques des particuliers fortunés et des propriétaires d'entreprise, qu'il s'agisse de tirer parti des actifs d'assurance et des portefeuilles de placement ou de financer des pratiques de conseil. Ces solutions aident les clients à débloquer des liquidités, à optimiser leurs stratégies fiscales et à poursuivre des objectifs à long terme sans perturber leurs actifs de base.

La nouvelle gamme de prêts spécialisés de la Banque Manuvie comprend ce qui suit :

Plan de financement immédiat (PFI) : Pour les clients qui souhaitent conserver une couverture d'assurance tout en accédant à des liquidités. Marge de crédit Accès Plus (MCA Plus) - Rapide et max : Une marge de crédit garantie par des assurances et des titres, avec deux options simplifiées : Rapide : Approbation rapide et financement inférieur à 1 million de dollars.

Approbation rapide et financement inférieur à 1 million de dollars. Max : Des limites plus élevées avec une souscription améliorée pour des besoins plus complexes. Prêts pour placements et REER : Conçus pour soutenir les stratégies de placement à long terme. Financement des conseillers : Conçu pour aider les agences générales principales (AGP) et les conseillers à développer leurs activités grâce à un crédit sur mesure. Les AGP peuvent communiquer avec leur représentant de la Banque Manuvie pour envisager de devenir une firme approuvée.

Cette évolution marque un pas en avant dans l'ambition de la Banque Manuvie de devenir le partenaire de confiance des conseillers financiers, en aidant les Canadiens aisés à se constituer un patrimoine.

« Les conseillers n'ont pas besoin d'un labyrinthe de produits, mais d'un système qui fonctionne. La Banque Manuvie a réorganisé sa gamme de prêts spécialisés en quatre familles claires qui contribuent à la rapidité, à la clarté et à la confiance, a déclaré Katy Boshart, présidente et chef de la direction, Banque Manuvie. Il ne s'agit pas seulement d'un rafraîchissement de produit. Il s'agit d'un changement fondamental dans la façon dont nous soutenons les conseillers, qui repose sur la longue expérience de la Manuvie en assurance et en planification financière globale. Nous facilitons leur travail pour qu'ils puissent faire une réelle différence pour les clients fortunés et les propriétaires d'entreprises. »

La gamme complète des produits mis à jour sera offerte à partir de septembre 2025. Des ressources actualisées sont accessibles sur le portail des conseillers de la Banque Manuvie.

La Banque Manuvie est une filiale en propriété exclusive de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers. C'est la première banque sous réglementation fédérale créée par une compagnie d'assurance au Canada. Pour en savoir plus, visitez banquemanuvie.ca.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui vise à rendre les décisions de ses clients plus simples et à les aider à vivre mieux. Notre siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2024, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 36 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».



Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à manuvie.com.

