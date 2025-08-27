Manuvie, le plus important fournisseur de produits d'assurance voyage au Canada, modernise le processus par lequel les agents offrent des solutions d'assurance aux voyageurs.

TORONTO, le 27 août 2025 /CNW/ - Manuvie Canada lance une nouvelle plateforme conçue spécialement pour les agents de voyages, leur permettant d'offrir plus facilement les solutions d'assurance dont leurs clients ont besoin. Cette nouvelle plateforme introduira de nouveaux outils et une technologie optimisée qui évoluera en continu pour répondre aux besoins des professionnels du voyage et des clients.

« En tant que leader dans le secteur de l'assurance voyage, nous travaillons sans relâche à améliorer l'expérience des agents et des clients. Nous sommes heureux de lancer ce système novateur, qui marque une avancée majeure dans notre mission d'innover et de simplifier les solutions d'assurance pour les agents et les voyageurs », a déclaré Pamela Wong, chef, Assurance voyage et directrice générale, Marchés des groupes à affinités à Manuvie Canada. « Les agents de voyage sont au cœur de notre secteur, et nous nous engageons s à leur fournir les outils dont ils ont besoin. Grâce à ce nouveau système, nous permettons aux professionnels de proposer en toute confiance les solutions d'assurance voyage que leurs clients recherchent, tout en facilitant une expérience de planification de voyage simple et complète. »

Compte tenu des récentes perturbations mondiales, les voyageurs s'intéressent de plus en plus à l'assurance voyage dans leur planification afin de profiter d'une meilleure protection et d'une plus grande tranquillité d'esprit. Les agents de voyages jouent un rôle essentiel pour éclairer décisions. Ils aident les voyageurs à s'y retrouver parmi les différentes options et à souscrire la couverture la mieux adaptée à leurs projets.

Conçu pour simplifier le travail des agents, le nouveau système leur propose des options et des avantages qui facilitent la transition vers la nouvelle plateforme. En fournissant aux agents des outils et des ressources de pointe, Manuvie s'engage à soutenir leur réussite et à renforcer leur capacité à servir efficacement les clients.

Principales caractéristiques du nouveau système :

Nouvelles offres de produits : La nouvelle plateforme comprendra de nouvelles offres de produits, notamment la toute nouvelle Assurance Protection sans égal sans soins médicauxi, conçue pour les voyageurs à la recherche d'une protection complète pour leur voyage sans le coût supplémentaire d'une couverture médicale. Cette assurance est idéale pour les personnes bénéficiant déjà d'une assurance maladie ou pour celles recherchant une protection contre l'annulation et l'interruption du voyage, la perte des bagages et les retards.



Outil de sélection de produits : L'outil intuitif de sélection de produits simplifie le processus de sélection, permettant aux agents de voyage et à leurs clients de choisir le produit d'assurance voyage le mieux adapté en quelques clics. Intelligent et simplifié, il s'harmonise parfaitement avec les projets de voyage des clients.



Capacités d'offrir un suivi continu : Grâce à de nouveaux outils, les agents de voyage peuvent envoyer des rappels automatisés sur la protection jusqu'au départ du voyage, assurant aux voyageurs la couverture dont nécessaire au moment opportun.

« Ce nouveau système conçu pour les professionnels du voyage leur offre des outils intuitifs et la possibilité d'effectuer facilement un suivi auprès des clients », explique Jennifer Waver, chef, Distribution, Assurance voyage à Manuvie Canada. « Ces avancées permettent non seulement de simplifier le processus de sélection de l'assurance, mais aussi de veiller à ce que les voyageurs bénéficient d'une couverture complète en temps opportun, améliorant ainsi leur expérience globale avec Manuvie. »

Les agences partenaires ont déjà entamé la transition vers la nouvelle plateforme, et ont fourni des commentaires positifs quant à sa convivialité et sa pertinence dans le contexte actuel dans le secteur du voyage. Le plus important fournisseur d'assurance voyage au Canada, Manuvie souhaite soutenir les agents et les voyageurs à chaque étape de leur parcours.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui vise à rendre les décisions de ses clients plus simples et à les aider à vivre mieux. Notre siège social est situé à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, où nous fournissons des conseils financiers et de l'assurance aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2024, la Société Financière Manuvie comptait plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 36 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à manuvie.com.

____________________________ i Assurance établie par La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie). Il se peut qu'une partie de l'assurance voyage soit établie par La Nord-américaine, première compagnie d'assurance, filiale en propriété exclusive de Manuvie.

