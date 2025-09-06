Ce défi est le deuxième d'une série de trois dans le cadre d'un partenariat pluriannuel visant à façonner l'avenir de l'innovation en matière de longévité.

HONG KONG, le 6 sept. 2025 /CNW/ - Manuvie, en collaboration avec UpLink, l'initiative d'innovation de démarrage du Forum économique mondial, et le centre pour les systèmes financiers et monétaires du Forum, est fier d'annoncer les gagnants du défi « Innover pour l'avenir démographique de l'Asie ». Cette initiative, la deuxième d'une série de trois volets d'innovation axés sur la longévité, visait à trouver des solutions audacieuses et évolutives pour favoriser la résilience financière, le vieillissement en santé et l'épanouissement tout au long de la vie dans le contexte démographique en rapide évolution de l'Asie.

Parmi plus de 85 propositions, 10 entreprises se sont démarquées et ont été retenues en raison de leur potentiel de transformation. Les gagnants auront aussi accès à des occasions de réseautage exclusives, à des partenariats stratégiques et à une visibilité sur la scène mondiale grâce à l'écosystème UpLink. Parmi eux, trois innovateurs recevront un prix combiné de 200 000 $ pour amplifier leur impact.

Les gagnants sont les suivants :

Agewhale (Hong Kong) permet aux personnes âgées et aux soignants de Hong Kong de vieillir à la maison en toute sécurité grâce à son application Care Compass. Celle-ci permet de combler les fossés numériques et gérontechologiques pour améliorer la sécurité et la gestion des soins à domicile.

AqlCare (Abou Dhabi) transforme les visioconférences de routine entre soignants et patients en dépistages cognitifs structurés et continus, permettant de détecter tôt la démence et le déclin cognitif grâce à une grande conformité et une grande accessibilité.

DoctorTool ( Jakarta ) révolutionne les soins primaires en Indonésie en permettant aux cliniques d'effectuer un virage numérique grâce à un logiciel-service fondé sur l'intelligence artificielle (IA), des applications de cybersanté et l'Internet des objets médicaux (IdOM) pour améliorer l'accès, l'efficacité et la qualité en matière de soins pour les communautés vulnérables.

Happy60plus (Bengaluru) offre des programmes de mieux-être holistiques et médiés par la technologie pour les personnes âgées, favorisant la participation, l'autonomie et la joie par l'intermédiaire de cours virtuels et d'activités de renforcement de la communauté.

Infiheal ( Pune ) offre un soutien hyperpersonnalisé et fondé sur l'IA en matière de santé mentale et sexuelle, rendant la thérapie accessible, abordable et sans stigmatisation pour les populations mal desservies.

Kinexcs (Singapour) développe des plateformes de réadaptation portables fondées sur l'IA contribuant au rétablissement personnalisé à domicile des patients après une chirurgie articulaire, ce qui permet de réduire le fardeau pour le système de santé et d'améliorer les résultats.

Le programme Berkala de PINTAR (Singapour) soutient les travailleurs migrants rapatriés d'Asie en matière d'éducation permanente, de réintégration et de relations sociales en mettant à profit des outils numériques et hors ligne pour favoriser la résilience économique et émotionnelle.

Sav (Dubaï) est une plateforme financière autonome fondée sur l'IA qui transforme les comportements financiers fragmentés en mesures financières intelligentes et axées sur les résultats pour aider les utilisateurs à optimiser leurs épargnes, leurs investissements et la gestion des dettes.

Xandar Kardian ( Toronto ) permet aux personnes âgées vieillissant chez elles de bénéficier de soins de santé proactifs et préventifs grâce à des capteurs radar passifs permettant une surveillance continue de la santé, réduisant ainsi le nombre d'hospitalisations et favorisant la tranquillité d'esprit.

YoungHappy ( Bangkok ) est une plateforme communautaire hybride en Thaïlande qui permet aux personnes âgées vivant en milieu urbain de vieillir avec dignité, plaisir et autonomie grâce à des occasions numériques et hors ligne de participation, d'apprentissage et de travail.

« Manuvie est fière de mener cette initiative en partenariat avec UpLink, qui vise à soutenir des gagnants novateurs qui entraînent des changements importants dans toute l'Asie, pour faire face à la transformation démographique de la région », a déclaré Sarah Chapman, chef mondiale, Développement durable à Manuvie. « Ces jeunes entreprises aident les gens à vivre mieux et plus longtemps, et sont axées sur la sécurité financière, le bien-être physique et l'épanouissement personnel. Nous sommes fiers de soutenir leurs missions. »

D'ici 2050, une personne sur quatre en Asie aura plus de 60 ansi. Cet important changement démographique est attribuable à la prolongation de l'espérance de vie ainsi qu'à la baisse des taux de fécondité. Les habitants des pays d'Asie s'adaptent à ces changements et suivent de moins en moins le modèle traditionnel « école, travail, retraite »ii. Ils naviguent ainsi plus fréquemment entre les études, le travail, le temps personnel et les loisirsiii. En outre, des données récentes tirées du sondage sur les soins en Asie de Manuvie (en anglais seulement) révèlent que le bien-être physique est au cœur du bien-être à la fois financier et mental de bien des personnes en Asie, et que l'augmentation des coûts des soins de santé constitue une préoccupation majeure, suscitant de l'anxiété en raison de leur épargne insuffisante. Le défi visait à aborder ces enjeux en se concentrant sur trois domaines clés : la résilience financière multigénérationnelle, le vieillissement en santé et équitable, et l'épanouissement tout au long de la vie.

Comme l'a déclaré John Dutton, chef d'UpLink, lors du Forum économique mondial, « L'innovation au démarrage permet de transformer les défis associés aux changements démographiques de l'Asie en occasions significatives pour les communautés de la région. « Grâce à l'initiative mondiale d'innovation en matière de longévité, nous sommes fiers de nous associer à Manuvie et au centre pour les systèmes financiers et monétaires du Forum pour construire un écosystème d'innovation qui favorise la santé, la résilience financière et l'épanouissement de toutes les générations. »

Le troisième et dernier défi de cette série sera lancé en 2026 et portera sur un nouveau thème. Le partenariat pluriannuel de Manuvie avec UpLink s'inscrit dans le cadre de son programme axé sur les effets à l'échelle mondiale, qui vise à renforcer la santé et le bien-être durables, à stimuler les opportunités économiques inclusives et à accélérer un avenir durable. Pour en savoir plus sur le programme axé sur les effets de Manuvie, consultez le site manulife.com/impact.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui vise à rendre les décisions de ses clients plus simples et à les aider à vivre mieux. Notre siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2024, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 36 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manuvie.com.

À propos d'UpLink

UpLink est une initiative du Forum économique mondial, fondée en collaboration avec Deloitte et Salesforce et conçue pour libérer le pouvoir de l'esprit d'entreprise afin de s'attaquer aux défis mondiaux urgents. UpLink crée des écosystèmes qui permettent aux entreprises en démarrage axées sur les résultats de développer leurs activités pour les marchés et les économies qui sont essentiels à un avenir carboneutre, respectueux de la nature et équitable. Pour en savoir plus, cliquez ici (en anglais seulement).

