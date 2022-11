En CAD, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK: 945

TORONTO, le 18 nov. 2022 /CNW/ - Pour la deuxième année consécutive, Mediacorp Canada Inc. a reconnu Manuvie comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada. Ce prix national récompense les entreprises qui, en offrant des milieux de travail exceptionnels à leurs équipes, sont à la pointe de leur secteur d'activité.

« C'est un honneur de faire partie de ce groupe d'entreprises désignées comme les 100 meilleurs employeurs au Canada. Nous savons que notre personnel est notre atout le plus important et que notre culture est notre avantage concurrentiel le plus durable à long terme, a déclaré Naveed Irshad, président et chef de la direction, Manuvie Canada. Notre équipe est formée de gens passionnés, curieux et attentionnés qui n'ont pas peur de remettre en question le statu quo. »

En 2022, Manuvie a mis l'accent sur la création de politiques et de programmes progressifs liés au mieux-être, à la diversité, à l'équité et à l'inclusion ainsi qu'à une culture hautement performante. Cette orientation lui a permis d'offrir une expérience enrichissante aux employés, qui peuvent ainsi être eux-mêmes dans un environnement de travail respectueux et ouvert et réaliser tout leur potentiel. Voici quelques-uns des programmes et des événements qui ont été mis en avant en 2022 :

Vendredis de ravitaillement : Cette initiative permet à nos employés de consacrer du temps à leur perfectionnement personnel en tirant profit du contenu accessible sur la plateforme d'apprentissage de l'entreprise.





Cette initiative permet à nos employés de consacrer du temps à leur perfectionnement personnel en tirant profit du contenu accessible sur la plateforme d'apprentissage de l'entreprise. Formation : Pursuit est une plateforme d'apprentissage axée sur l'intelligence artificielle qui regroupe une multitude de ressources en ligne accessibles en tout temps.





: Pursuit est une plateforme d'apprentissage axée sur l'intelligence artificielle qui regroupe une multitude de ressources en ligne accessibles en tout temps. Série de conférences avec des invités : Nous y accueillons des personnes comme Malala Yousafzai , D.Ph. Beverly Tatum et Shawn Achor qui inspirent nos équipes et leur offrent une gamme de ressources sur le bien-être, comme la pleine conscience, la nutrition et l'activité physique.





: Nous y accueillons des personnes comme , D.Ph. et qui inspirent nos équipes et leur offrent une gamme de ressources sur le bien-être, comme la pleine conscience, la nutrition et l'activité physique. Elevate : Un programme qui met de l'avant et encourage toutes les méthodes de vos collègues pour favoriser leur mieux-être. Il comprend quatre événements thématiques consacrés au mode de vie sain : les activités saines, la pleine conscience, la saine alimentation et la gratitude.

Il s'agit d'un concours national dans le cadre duquel les employeurs sont évalués par les rédacteurs du palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada en fonction de huit critères. Les rédacteurs s'entretiennent avec des milliers d'employeurs partout au Canada pour déterminer quelles organisations offrent les initiatives de ressources humaines les plus avant-gardistes. Les employeurs sont comparés à d'autres organisations dans leur domaine pour déterminer celles qui offrent les programmes les plus progressifs et les plus avant-gardistes.

