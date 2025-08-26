Voici quelques faits saillants :

Déménagement au centre-ville : En 1921, Manuvie décide de quitter le quartier d'affaires pour s'installer sur un terrain de 4,5 acres de la rue Bloor, une zone alors considérée comme étant en périphérie de la ville. Douze étages ont été ajoutés au bâtiment en 1953.

La Tour sud de Manuvie symbolise l'implication continue de l'entreprise au sein de la collectivité. Chaque année, à l'occasion du jour du Souvenir, la pelouse est parsemée de milliers de drapeaux canadiens, en hommage aux anciens combattants. Pendant le Mois de la fierté, des bannières colorées sont affichées de chaque côté de l'entrée principale pour célébrer l'inclusion. Au printemps, les terrains s'enjolivent de tulipes en fleurs.

« Depuis 100 ans, la Tour sud est au cœur de notre siège social mondial à Toronto, a déclaré Phil Witherington, président et chef de la direction de Manuvie. Au Canada, nous aidons une personne sur quatre. Nos racines et notre histoire au sein de cette collectivité sont une source de fierté pour notre équipe. Cet anniversaire est l'occasion de célébrer l'héritage que nous avons forgé en oeuvrant dans la Tour sud au fil des cent dernières années. Nous continuons à tenir les promesses faites à notre clientèle et à nos collectivités, pour le siècle à venir et bien au-delà. »

D'un océan à l'autre, l'engagement de Manuvie envers les investissements communautaires est profondément enraciné dans son histoire, avec des initiatives marquantes qui remontent à 1888. Autrefois, Manuvie a offert la ville de Toronto de sa première ambulance, et aujourd'hui, ses employés organisent d'importantes initiatives de bénévolat. Manuvie est fière de soutenir la santé et le bien-être des communautés en collaborant avec des organismes tels que le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), Diabète Canada, et le Waterloo Region Health Network.

Pour célébrer ce centenaire et honorer son engagement continu envers la collectivité et ses employés, Manuvie s'est jointe à son partenaire Evergreen afin d'offrir des semis d'orme d'Amérique. Les jeunes plants ont été cultivés à partir de graines prélevées sur l'orme situé devant la Tour sud, sous la supervision de l'horticulteur en chef de Manuvie, Derek Lelievre, et ont été soigneusement entretenus par Wilder Climate Solutions.

