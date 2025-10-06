Une nouvelle expansion stratégique qui permettra à Manuvie d'offrir ses solutions de protection à un plus grand nombre de Canadiens par le biais du réseau de courtiers de M3

VANCOUVER,BC, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Manuvie Canada et le Groupe financier M3 (M3) annoncent un nouveau partenariat stratégique qui permettra aux propriétaires canadiens de bénéficier des solutions de protection hypothécaire étendues de Manuvie par le biais du vaste réseau de courtiers de M3.

Le Régime Protection hypothécaire (RPH) de Manuvie sera d'abord lancé à l'échelle régionale : les courtiers de M3 seront les premiers à pouvoir offrir aux propriétaires de la Colombie-Britannique cette solution, qui inclut une assurance-crédit de type vie et une assurance invalidité conçues pour aider les clients à gérer les risques liés à leur emprunt hypothécaire. Ce lancement initial, appuyé par le plus important assureur canadien, sera le prélude d'une collaboration plus soutenue entre Manuvie et M3.

« Grâce à l'expertise de Manuvie en matière de protection hypothécaire, les courtiers du réseau de M3 sont en mesure d'aider un plus grand nombre de Canadiens à protéger l'un des actifs les plus importants qu'ils acquerront au cours de leur vie », a déclaré Pamela Wong, chef, Marchés des groupes à affinités de Manuvie Canada. « Grâce à ce partenariat, les courtiers disposeront des outils nécessaires pour aider leurs clients à protéger ce qui compte le plus à leurs yeux : leur maison, leur santé et leur tranquillité d'esprit. »

La collaboration entre Manuvie et M3 est en voie de bonifier la gamme des solutions de protection hypothécaire offertes sur le marché à plus d'un égard.

Protection plus accessible

Cinq firmes de courtage de premier plan offriront bientôt le Régime Protection hypothécaire de Manuvie à l'échelle du réseau national de M3. Les propriétaires pourront ainsi se tourner vers les courtiers en qui ils ont confiance pour obtenir une protection résidentielle et financière qui répond à leurs besoins.

Demandes plus rapides et conviviales grâce à la plateforme BOSS de M3

Les courtiers hypothécaires qui utilisent le logiciel de prêts hypothécaires BOSS de M3 peuvent désormais générer une demande au titre du Régime Protection hypothécaire de Manuvie et la soumettre directement dans la plateforme. Grâce au traitement électronique accéléré et à la marche à suivre simplifiée, les clients jouissent de leur protection plus rapidement et les courtiers gagnent du temps à chaque demande.

Soutien à la clientèle offert par des conseillers en assurance autorisés à l'interne

Les conseillers en assurance autorisés de Manuvie communiqueront directement avec les clients des courtiers de M3 et les guideront tout au long du processus en voyant à ce qu'ils obtiennent la protection et le soutien dont ils ont besoin. Ainsi, les courtiers pourront se concentrer sur leurs activités principales de financement hypothécaire.

Nouvelle couverture provisoire étendue

L'assurance vie provisoire, qui prend effet dès la réception de la demande et s'applique jusqu'à l'entretien entre le client et un conseiller en assurance autorisé de Manuvie, assure la tranquillité d'esprit des clients (et des courtiers!) pendant une période pouvant aller jusqu'à 30 jours.

Construire sur une base solide

Le partenariat entre Manuvie et M3 est rendu possible grâce à SimplAssur, la division d'assurance de M3. Il table sur la relation de longue date entre Manuvie et les courtiers de M3. En effet, ces derniers ont déjà accès aux produits hypothécaires de la Banque Manuvie, comme les prêts Manuvie Un. Cette collaboration accrue favorisera l'intégration des portefeuilles de prêts et de contrats d'assurance.

« Ce partenariat met en lumière la place centrale qui revient aux questions d'assurance au moment de souscrire un prêt hypothécaire. En arrimant le Régime Protection hypothécaire de Manuvie à notre plateforme BOSS pour qu'il puisse être offert par tous nos courtiers de la Colombie-Britannique, nous aidons les Canadiens à assurer leur plus gros investissement plus rapidement, de manière conviviale et en toute confiance », a déclaré Paul Désiré, vice-président principal de SimplAssur.

Désormais, les propriétaires canadiens s'attendront à pouvoir souscrire une protection hypothécaire plus aisément et en moins de temps. Grâce à notre collaboration, ils pourront le faire par l'intermédiaire du courtier avec qui ils font déjà affaire, sachant qu'ils comptent sur le plus important assureur au pays.

Au sujet du Groupe financier M3

Le Groupe M3 le plus important prêteur hypothécaire non bancaire canadien et le chef de file incontesté du courtage en prêts hypothécaires partout au pays. Son siège social est situé à Montréal, au Québec. Fort de plus de 8 500 courtiers et générant un volume de prêts annuel de plus de 75 milliards de dollars en fonction des douze derniers mois, le Groupe M3 est axé sur les courtiers, propulsé par les données et résolument tourné vers ses clients. Ses filiales Multi‑Prêts Hypothèques, Alliance Hypothécaire, Invis, Intelligence Hypothécaire, Groupe financier Verico, SimplAssur (ou Simplinsur), M3 Tech et M3 Ventures convergent toutes vers un même objectif : être le partenaire financier de choix des Canadiens, d'un océan à l'autre.

Pour en savoir plus au sujet du Groupe financier M3, consultez le site Web de la société à l'adresse https://www.m3-grp.com/fr.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide ses clients à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Notre siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2024, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 36 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

