Manuvie améliore la vérification virtuelle de l'identité au Canada

TORONTO, le 30 mars 2021 /CNW/ - Manuvie franchit une nouvelle étape vers l'atteinte de son objectif de devenir la société mondiale la plus numérique de son industrie en tirant parti de la plateforme de vérification de l'identité Yoti pour accélérer l'inscription numérique des clients. La solution utilise des technologies cryptées et sécurisées, dont la saisie de données par reconnaissance optique de caractères (ROC) et la reconnaissance faciale, qui sont maintenant offertes aux demandeurs canadiens d'un compte Avantage et du Forfait bancaire tout inclus de la Banque Manuvie.

Les demandeurs de la Banque Manuvie pourront vérifier rapidement et facilement leur identité en téléversant une photo de leur permis de conduire, de leur passeport ou de leur carte d'identité provinciale avec photo, ainsi qu'un égoportrait. Si la vérification réussit, ils recevront un courriel dans un délai de quelques minutes pour terminer le processus. La solution virtuelle peut être employée avec la caméra de n'importe quel appareil mobile, ordinateur portable ou ordinateur qui peut prendre des photos. Bien que la Banque Manuvie puisse déjà vérifier virtuellement l'identité d'un client, la plateforme Yoti facilitera encore plus le processus de demande lorsqu'un client doit prendre des mesures supplémentaires pour vérifier son identité.

« À Manuvie, nous travaillons sans relâche pour rendre les décisions des clients plus simples et les aider à vivre mieux, et notre partenariat avec Yoti en est un excellent exemple, a déclaré Hugh Cumming, chef des systèmes d'information, Manuvie Canada. Nos clients s'attendent maintenant à plus d'options numériques et en libre-service, et nous sommes heureux de continuer à proposer des solutions novatrices pour répondre à leurs besoins quotidiens. »

Par le passé, la vérification de l'identité d'un client se faisait habituellement lors de rencontres en personne avec un représentant de la Banque ou un conseiller. Cependant, en raison de la pandémie de COVID-19, de nombreux Canadiens ont dû effectuer ces opérations virtuellement. Grâce à la nouvelle solution de vérification de l'identité de Manuvie, les opérations des clients seront plus sûres, plus rapides et plus simples que jamais.

Manuvie contribue à accélérer les services d'identité numérique au Canada. En juin 2019, Manuvie s'est jointe au Conseil d'identification et d'authentification numériques du Canada (CCIAN), devenant ainsi le premier assureur à se joindre à d'autres chefs de file en technologie, gouvernements et entreprises dans l'élaboration d'un cadre d'identification et d'authentification numériques pour permettre au Canada de participer pleinement et en toute sécurité à l'économie numérique mondiale.

