Ces nouvelles solutions indicielles procurent davantage de choix et de flexibilité aux conseillers et aux clients qui recherchent la sécurité et la croissance.

TORONTO, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Manuvie Canada, la plus grande société d'assurance au Canada, a annoncé avoir élargi de manière importante sa gamme de fonds distincts en introduisant quatre nouveaux fonds qui investissent dans des fonds gérés par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée (BlackRock). Pour la première fois, Manuvie propose des fonds indiciels distincts donnant accès aux fonds BlackRock, ce qui permet aux investisseurs d'investir plus facilement dans des indices boursiers reconnus.

« Manuvie s'efforce de fournir aux conseillers les outils dont ils ont besoin pour aider les Canadiens à protéger et à faire fructifier leur patrimoine, explique Paul Savage, chef, Assurance individuelle, Manuvie Canada. Les fonds distincts offrent à la fois un potentiel de croissance et des avantages précieux liés à l'assurance, comme la protection du capital et la planification successorale. Ces nouveaux fonds procurent aux investisseurs un accès simple et étendu aux marchés en complément de stratégies gérées activement. »

Nouveaux fonds distincts indiciels BlackRock Manuvie :

Fonds indiciel d'obligations universelles canadiennes BlackRock Manuvie

Fonds indiciel d'actions canadiennes BlackRock Manuvie

Fonds indiciel d'actions américaines BlackRock Manuvie

Fonds indiciel d'actions internationales BlackRock Manuvie

Ces fonds sont offerts dans le cadre du FPG Sélect - PlacementPlus (séries 75/75 et 75/100) et du Régime enregistré d'épargne-études (REEE) à fonds distincts Manuvie, ce qui témoigne de l'engagement de Manuvie à offrir plus de choix, des solutions innovantes et une valeur durable aux familles canadiennes.

