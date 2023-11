Manœuvres antisyndicales - La CSN met en demeure Transco Montréal

MONTRÉAL, le 3 nov. 2023 /CNW/ - En ce vendredi 3 novembre 2023, à la suite d'une assemblée générale extraordinaire survoltée tenue à Montréal, le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Transco-CSN (STTT-CSN) a envoyé une mise en demeure à son employeur. En grève générale illimitée depuis le 31 octobre, le syndicat fait face à un employeur qui multiplie les interventions douteuses et illégales dans le cadre des négociations avec ses salarié-es.

« Nos boss ont joué à un jeu dangereux qui leur a sauté au visage. Depuis le début de la grève générale illimitée, entre autres, Transco Montréal tente de négocier directement avec les salarié-es, ce qui est illégal et qui mine les pourparlers à la table de négociation. Ce matin même, une communication a été envoyée aux salarié-es afin de les inciter à accepter la dernière offre patronale qui est bien en deçà des autres règlements récemment obtenus dans le secteur. À la suite de l'assemblée générale d'aujourd'hui où ces manœuvres antisyndicales ont toutes été exposées, l'employeur fait face à des travailleuses et des travailleurs qui sont plus en colère que jamais et qui ne vont pas se satisfaire d'un règlement au rabais » déclare Carole Laplante, présidente du STTT-CSN.

« Nous savons que Transco Montréal a toujours de la difficulté à recruter et à garder son monde avec les salaires actuellement versés. Ajoutez l'inflation et le prix élevé du logement, plusieurs salarié-es de l'entreprise doivent fréquenter des banques alimentaires chaque semaine pour arriver à combler leurs besoins de base. Contrairement à ce qu'a dit une représentante de Transco sur les ondes du 98,5 FM, la dernière offre présentement sur la table donne un revenu annuel d'environ 31 000 $. Ce n'est pas généreux du tout si l'on considère que les salarié-es doivent être disponibles selon un horaire coupé, le matin et l'après-midi, qui ne permet pas le cumul d'un 2e emploi, 10 mois par année. C'est même bien en deçà du seuil de revenu viable que l'IRIS a fixé pour 2023 qui s'établit à 32 252 $ pour une personne seule à Montréal, souligne Josée Dubé, présidente du secteur du transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN. Autobus Transco (1988) inc. à Mascouche, détenu par le même propriétaire, c'est une augmentation de 53 % sur six ans qui a été négociée et acceptée en février 2023. L'argent a été versé par le gouvernement, la capacité de payer est là et nous le savons parce que nous avons accès à cette information. »

L'employeur a reçu une bonification de ses contrats d'environ 25 % depuis l'année scolaire 2021-2022. Cet argent versé au transporteur doit, entre autres, servir à bonifier les conditions de travail parfois faméliques dans ce secteur.

En négociation depuis plus de 18 mois, le STTT-CSN compte près de 350 membres responsables d'autant de parcours de transport scolaire. La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés, représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN rassemble tous les membres de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

