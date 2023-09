Manœuvres antisyndicales chez Cascades

DRUMMONDVILLE, QC, le 13 sept. 2023 /CNW/ - La bonne réputation de Cascades des frères Lemaire, reconnue comme étant une entreprise favorable à ses employé-es, vient de prendre tout un coup.

Dans une décision rendue le 19 juillet dernier, le Tribunal administratif du travail (TAT) ordonne à Cascades de : « cesser d'entraver la campagne de syndicalisation entreprise par la CSN ».

Les faits sont graves. Cascades a envoyé deux lettres à ses employé-es non syndiqués en leur interdisant toute sollicitation syndicale, même dans le stationnement en dehors des heures de travail. Des travailleuses et des travailleurs favorables à la syndicalisation ont même été intimidés et entravés dans leur campagne.

Depuis la décision du TAT, un département de l'usine a été déménagé dans un autre établissement de Cascades au mois d'août dernier, ce qui a créé un sentiment d'insécurité et de crainte chez les employé-es. Ce département était pourtant en place depuis une dizaine d'années et des investissements importants ont eu lieu pas plus tard que l'an passé ! Rappelons que pouvoir se syndiquer est un droit fondamental garanti par le Code du travail et la Charte canadienne des droits et libertés. La CSN prendra les moyens légaux à sa disposition pour s'opposer aux changements de conditions de travail en période de syndicalisation.

Inadmissible

« J'ai travaillé 30 ans chez Cascades du temps où les frères Lemaire étaient aux commandes et je ne reconnais plus l'entreprise. C'est inadmissible ce qui se passe à Drummondville. Les demandes des travailleuses et des travailleurs sont légitimes et ce n'est pas pour rien qu'ils ont voulu se syndiquer », lance Louis Bégin, président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN).

« Plutôt que de tenir compte des demandes de ses employé-es en pleine période de pénurie de main-d'œuvre, Cascades emploie des tactiques dignes des années 50 ou des pires multinationales antisyndicales comme Walmart ou Starbucks. Ces dernières n'hésitent devant rien pour empêcher leurs travailleuses et travailleurs de faire entendre leur voix collectivement », ajoute Pascal Bastarache, président du Conseil central du Cœur du Québec.

Notons que Cascades a maintenant amené le débat sur l'accréditation syndicale de la CSN devant le TAT, et ce, malgré le dépôt de cartes signées en nombre suffisant par les travailleuses et travailleurs réguliers de l'usine. Une audience est prévue le 14 septembre à ce sujet.

À propos

La FIM-CSN rassemble plus de 25 000 travailleuses et travailleurs réunis dans plus de 320 syndicats à travers toutes les régions du Québec.

Affilié à la CSN, le Conseil central du Cœur du Québec rassemble plus de 19 000 travailleuses et travailleurs regroupés au sein de 160 syndicats des régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

SOURCE FIM-CSN

