Avis aux médias - La scierie de Rivière-aux-Rats ferme; son avenir reste incertain

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 28 mars 2025 /CNW/ - La fermeture de la scierie de Rivière-aux-Rats a été confirmée pour cette semaine, la semaine prochaine au plus tard. Guère plus d'un tiers de sa centaine de travailleuses et travailleurs était encore à l'ouvrage ces derniers jours. Une réouverture avec Résolu ou un rachat par Arbec sont encore envisagés, mais l'avenir de l'usine demeure incertain. La Confédération des syndicats nationaux (CSN) demande donc à Québec de ne pas compromettre pour toujours l'avenir de l'usine en transférant ses garanties d'approvisionnement en bois.

Qui : Herman Martel, vice-président, Syndicat des employé-es de la scierie de Rivière-aux-Rats-CSN

François Enault, 1er vice-président, Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Dominic Tourigny, vice-président, Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN)

Pascal Bastarache, président, Conseil central du Cœur-du-Québec (CCCQ-CSN)



Quand : Vendredi 28 mars 2025 à 10 h 30



Où : Au Conseil central du Cœur du Québec-CSN, 550 rue St-Georges, Trois-Rivières

