Manifestation des salarié-es des RPA devant le siège social de Corev

MONTRÉAL, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Alors que plusieurs résidences privées pour aîné-es (RPA) ont conclu leur négociation, un nombre important d'établissements visés par la négociation coordonnée accuse toujours un retard important. C'est notamment le cas du Manoir St-Augustin, où les travailleuses et travailleurs sont sans convention collective depuis maintenant deux ans.

Dans ce contexte, plusieurs dizaines de militantes et militants ont manifesté aujourd'hui devant les bureaux de Corev, nouveau propriétaire du Manoir.

En bref

Quoi : Manifestation devant les locaux de Corev Qui : Marlène Ross, représentante du secteur RPA

Lucie Longchamps, vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN

Bertrand Guibord, président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN Où : 9250, boulevard de l'Acadie, Montréal (Québec) H4N 3C5 Quand : Mercredi 25 février 2026, 12 h 30

À propos :

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) est la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux. Elle compte des milliers de syndiqué-es travaillant dans les résidences privées pour aîné-es (RPA) au Québec. Les priorités de ce secteur portent, entre autres, sur l'application d'une plateforme salariale, la création d'une mutuelle de formation, l'élaboration d'un régime de retraite et la coordination des négociations de conventions collectives.

Le conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN) rassemble tous les syndicats de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James. Il compte près de 400 syndicats représentant plus de 110 000 membres œuvrant dans tous les secteurs d'activités, tels que la construction, la santé et les services sociaux, les communications, l'industrie manufacturière, les services publics et parapublics, l'éducation, le commerce, etc.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1 600 syndicats, elle défend près de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis dans huit fédérations ainsi que dans treize conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec. La CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Idriss Amraoui, [email protected] ; 438 871-2263