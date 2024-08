MONTRÉAL, le 23 août 2024 /CNW/ - Au terme de près d'un an de négociations infructueuses, les 600 membres du Syndicat des employé-e-s professionnel-le-s de l'Université Concordia (SEPUC-CSN) seront en grève à la rentrée scolaire, laquelle est prévue le 3 septembre, compromettant ainsi le début de l'année académique de près de 50 000 étudiants.

Pendant l'hiver, le syndicat a entamé un processus de conciliation avec l'université en raison de l'absence de progrès à la table de négociation sur la question du télétravail. Il y a quelques semaines, le syndicat s'est doté d'un mandat de grève de deux semaines dans l'espoir d'en arriver à une entente avec l'Université Concordia. Jusqu'à présent, l'employeur n'a pas bougé sur sa position, refusant même d'aborder le sujet du télétravail lors des réunions de négociation.

Les membres du syndicat occupent une variété de postes essentiels au bon déroulement de la rentrée, notamment ceux de conseiller, d'analyste en enseignement, en finances, en technologies de l'information et en communications, ainsi que de coordonnateur, de psychologue, d'infirmière, etc.

« En ce moment, l'accès au travail hybride est inéquitable au sein de l'université. Nous souhaitons adopter un cadre qui permettrait d'éviter toute forme d'injustice et aussi garantir aux employé-es professionnel-les qu'elles et ils pourront effectuer une partie de leur travail à la maison », explique Shoshana Kalfon, présidente du Syndicat des employé-e-s professionnel-le-s de l'Université Concordia (SEPUC-CSN).

« Il faut trouver une solution qui tienne compte des besoins des étudiants, de l'université et des employé-es professionnel-les. De nos jours, le télétravail est la norme pour de nombreux professionnels », explique Kathrin Peter, vice-présidente de la Fédération des professionnèles-CSN (FP-CSN).

« Nous espérons que l'employeur entendra le syndicat haut et fort. Nos membres veulent négocier pour éviter les conséquences négatives sur la population étudiante, mais ils seront prêts à faire la grève s'il le faut », conclut Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN).

Il est intéressant de noter que dans son plan d'action climatique 2024, l'université indique encourager ses employé-es à travailler à distance afin de réduire son empreinte carbone liée aux déplacements domicile-travail. Le syndicat s'explique plutôt mal comment l'université concilie cette volonté avec sa position à la table de négociation.

À propos de la CSN

Composée de plus de 1 600 syndicats, la CSN représente près de 330 000 travailleuses et travailleurs répartis dans huit fédérations et treize conseils centraux régionaux, principalement au Québec.

La Fédération des professionnèles (FP-CSN) compte quelque 8 000 membres à travers le Québec, œuvrant dans une multitude de secteurs. Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN regroupe tous les membres de la CSN de la grande région de Montréal, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James.

