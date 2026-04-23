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De nouvelles données montrent que le recours à des inducteurs d'ovulation est en hausse, mais que moins de 1 % des régimes de l'employeur couvrent ces traitements

TORONTO, le 23 avril 2026 /CNW/ - Alors que le taux de natalité au Canada atteint des niveaux historiquement basi, de nouvelles données de Manuvie Canada montrent que la demande d'aide à la fertilité est en hausse, même si l'accès à la couverture des traitements de l'infertilité par le biais des avantages sociaux reste étonnamment faible pour la plupart des travailleuses et travailleurs canadiensii.

À l'occasion de la Semaine canadienne de sensibilisation à la fertilité (du 19 au 25 avril), Manuvie Canada publie de nouvelles données indiquant que les demandes de règlement pour des médicaments contre l'infertilité ont augmenté de 21 % au cours des cinq dernières annéesiii. Cette hausse des demandes de règlement reflète une demande croissante en matière de traitements contre l'infertilité à travers le Canada, alors que d'importantes lacunes subsistent en matière de couverture.

Parmi les employeurs ayant souscrit des régimes d'assurance collective Manuvie, plus de la moitié (56 %) prennent en charge les médicaments favorisant la fertilité, mais moins de 1 % couvrent les traitements dispensés dans les cliniques de fertilité. Au Canada, un cycle de fécondation in vitro peut coûter entre 10 000 $ et 20 000 $ environ, et comme plusieurs cycles sont souvent nécessaires, de nombreuses familles doivent assumer des frais importants de leur poche.

« Pour une famille canadienne sur six aux prises avec un problème d'infertilité, ce parcours est souvent marqué par la peur, l'anxiété et des difficultés financières qui peuvent rapidement devenir accablantes », a déclaré Jennifer Foubert, cheffe, Assurance collective, Manuvie. « Lorsque la couverture des traitements de fertilité est disponible, nous avons pu constater par nous-mêmes à quel point elle peut alléger une partie de la pression et changer fondamentalement la façon dont les gens vivent cette étape de leur vie - non seulement à la clinique, mais aussi dans les décisions quotidiennes qui l'entourent. »

Le report de la parentalité accroît la demande en soins de fertilité

Selon Statistique Canada, les Canadiennes et Canadiens ont des enfants plus tardivement et à un rythme plus faible que jamais. L'âge moyen des mères à la naissance de leur premier enfant a atteint un record de 31,8 ans en 2024, contre 26,7 ans en 1976iv, ce qui augmente le risque de problèmes de fertilité liés à l'âge. Parallèlement, le taux de natalité au Canada continue de baisser. L'indice synthétique de fécondité du pays est tombé à 1,26 naissance par femme en 2023, soit le niveau le plus bas jamais observé et bien en deçà du taux de renouvellement des générations, qui est de 2,1v.

Les données de Manuvie mettent en évidence un décalage croissant entre les réalités auxquelles font face les familles canadiennes et les aides à la fertilité proposées dans le cadre des avantages sociaux.

D'après les données relatives aux demandes de règlement au titre de l'assurance collective de Manuvie, au cours des cinq dernières années :

Le recours à des inducteurs d'ovulation chez les femmes âgées de 25 à 34 ans a augmenté de 13,5 %

Le recours à des inducteurs d'ovulation chez les femmes âgées de 35 à 44 ans a augmenté de 24 %

Pourquoi c'est important pour les employeurs

Il n'existe actuellement aucun cadre national régissant la FIV et les autres services de fertilité au Canada, et la prise en charge varie considérablement d'une province et d'un territoire à l'autre. À mesure que les difficultés liées à la fertilité se généralisent, les soins de fertilité peuvent de plus en plus être considérés comme une question relevant du milieu de travail, et non plus uniquement comme une question personnelle. Les employeurs peuvent jouer un rôle crucial pour combler le fossé entre les besoins et l'accès aux soins. Pour les employeurs qui souhaitent proposer des garanties liées à la fertilité, Manuvie recommande d'offrir une couverture d'au moins 15 000 $ à vie et par famille, bien que certains employeurs offrent une couverture allant jusqu'à 50 000 $ à vie et par famille.

« Les régimes d'assurance collective ont une occasion unique de mieux refléter la réalité des familles d'aujourd'hui », a déclaré Ashesh Desai, chef, Assurance collective à Manuvie Canada. « Alors que de plus en plus de Canadiennes et Canadiens ont recours à des traitements de fertilité pour fonder une famille, les lieux de travail jouent un rôle important dans la manière dont les employés vivent ce chapitre déterminant de leur vie. « Lorsque la couverture d'assurance tient compte de cette réalité, les soins de fertilité s'inscrivent dans un parcours de vie plus large, en accompagnant les personnes non seulement au travail, mais aussi dans des moments qui les marqueront pour les années à venir. »

En 2023, Manuvie a étendu son soutien à la planification familiale à ses propres employés en élargissant considérablement ses garanties en matière d'infertilité afin de couvrir les traitements, les interventions médicales et les coûts des médicaments sans limite de cycle ou de montant, ni de plafond à vie.

En 2025, Manuvie a annoncé qu'elle était le premier assureur au Canada à s'associer à Maven Clinic pour offrir aux participantes et participants au régime d'assurance collective Manuvie admissibles un accès exclusif à ce service spécialisé. Maven se spécialise dans le soutien aux femmes et aux familles pour diverses grandes étapes de la vie, que ce soit en matière de fertilité, de projet de famille et de planification familiale; de maternité et de soins aux nouveau-nés; de services aux parents et de soins pédiatriques; de ménopause et de santé hormonale.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les garanties en matière d'infertilité sur le site Web de l'Assurance collective de Manuvie.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manuvie.com.

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SOURCE Société Financière Manuvie