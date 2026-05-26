En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 26 mai 2026 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui avoir établi le prix pour l'émission à Singapour de billets subordonnés portant intérêt à 2,880 % dont le capital s'élève à 500 millions de dollars singapouriens et qui viendront à échéance le 4 juin 2036 (« les billets »). Le placement sera effectué conformément à un prospectus d'émission daté du 26 mai 2026 et sera admissible à titre de fonds propres de catégorie 2 pour Manuvie.

Les billets porteront intérêt au taux fixe de 2,880 % jusqu'au 4 juin 2031 et, par la suite, au taux de 0,931 % au-dessus du taux SORA OIS (taux moyen du financement à un jour à Singapour) en vigueur sur cinq ans. Les billets viendront à échéance le 4 juin 2036.

Manuvie pourra, avec l'approbation préalable du Bureau du surintendant des institutions financières (Canada), racheter les billets en totalité, mais non en partie, le 4 juin 2031 et à toute date de paiement d'intérêt par la suite, à un prix de rachat égal à la valeur nominale majorée des intérêts courus et impayés jusqu'à la date fixée pour le rachat, exclusivement. Les billets constitueront des dettes subordonnées d'un rang égal et proportionnel à toutes les autres dettes subordonnées de Manuvie émises à l'occasion et en circulation (autre qu'une dette subordonnée qui a été subordonnée conformément à ses modalités).

Une approbation de principe a été reçue de la Bourse de Singapour (« la SGX-ST ») pour l'admission des billets à la cote officielle de la SGX-ST et pour leur cotation sur cette cote. La SGX-ST n'est aucunement responsable de l'exactitude des déclarations faites, opinions exprimées ou rapports contenus dans le présent communiqué de presse. L'admission des billets à la cote officielle de la SGX-ST et leur cotation sur la SGX-ST ne doivent pas être considérées comme une indication de la valeur de Manuvie (ou de ses filiales et sociétés associées) ni de la valeur des billets eux-mêmes.

Les banques DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch et Standard Chartered Bank (Singapore) Limited ont été désignées comme syndicataires chefs de file du placement. Bank of China Limited, Singapore Branch a été désignée cochef de file du placement.

Le placement devrait être conclu le 4 juin 2026.

Les billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, dans ses modifications (la « loi américaine sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis, ni d'aucune autre autorité, et ils ne peuvent être offerts, vendus ni livrés aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la loi américaine sur les valeurs mobilières), exception faite de toute exemption conforme à ou dans le cadre d'une transaction non assujettie aux exigences d'inscription de la loi américaine sur les valeurs mobilières ou de toute autre loi ou réglementation locale sur les valeurs mobilières applicable. Le placement sera uniquement proposé à des personnes qui ne sont pas des États-Unis dans le cadre d'opérations à l'étranger, conformément au règlement S de la loi américaine sur les valeurs mobilières. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis ou dans tout autre pays ou territoire dans lequel celles-ci seraient illégales.

Les billets ne seront ni offerts ni vendus, directement ou indirectement, au Canada ou à un résident du Canada.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».





Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

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SOURCE Société Financière Manuvie