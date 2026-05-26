De nouvelles données révèlent que les problèmes de santé affectent un cinquième du temps de travail, ce qui exerce une pression sur les employés et les lieux de travail

TORONTO, le 26 mai 2026 /CNW/ - Selon le Rapport Mieux-être publié par Manuvie Canada, les problèmes de santé ont une incidence considérable tant sur le bien-être des employés que sur la productivité au travail partout au Canada.

Fondé sur les réponses de près de 4 700 employés de 279 organisations disposant d'un régime d'assurance collective de Manuvie, le rapport révèle que 3 % du temps de travail total est perdu en raison d'absences liées à des problèmes de santé, mais qu'une part bien plus importante - 19 % - est touchée par des problèmes de productivité liés à la santé. Au total, cela représente l'équivalent de 46 jours de travail perdus par employé chaque année, en fonction d'une semaine de travail standard de cinq jours.

Surtout, la majeure partie de cette perte de productivité se produit alors que les employés sont encore au travail. Les problèmes de santé, comme la fatigue mentale, le stress et l'épuisement professionnel, minent la concentration, l'énergie et la capacité à fonctionner à plein régime.

« Perdre l'équivalent de 46 jours ouvrables par employé n'est pas seulement un problème de productivité; cela indique que les gens sont confrontés à des difficultés que nous ne percevons pas toujours », déclare Ashesh Desai, chef, Assurance collective à Manuvie Canada. « Les employés continuent de venir travailler, mais l'épuisement professionnel et la fatigue mentale limitent leur contribution et leur rendement. Cela offre aux employeurs une occasion évidente de faire une réelle différence et de mieux soutenir leurs équipes. »

La santé mentale et l'épuisement professionnel : des facteurs majeurs

La santé mentale demeure un facteur déterminant pour le bien-être et le rendement des employés. Parmi les répondants :

80 % ont affirmé que leur travail influait sur leur état mental actuel

ont affirmé que leur travail influait sur leur état mental actuel 57 % ont déclaré que des problèmes de santé mentale affectaient leur rendement au travail

ont déclaré que des problèmes de santé mentale affectaient leur rendement au travail 57 % souffrent d'épuisement professionnel au travail, au moins de temps en temps

souffrent d'épuisement professionnel au travail, au moins de temps en temps 19 % estiment que la fatigue mentale est le principal obstacle à l'amélioration de leur santé mentale

D'autres aspects liés à la santé ont également des répercussions négatives. Plus de la moitié des employés (53 %) ont déclaré souffrir d'une mauvaise qualité de sommeil, tandis que près d'un tiers (32 %) ont cité le manque de temps comme principal obstacle à l'amélioration de leur santé physique. Les employés ont également cité l'activité physique, les facteurs liés au milieu de travail et l'alimentation comme leurs principales préoccupations, soulignant ainsi le lien étroit qui existe entre la santé et la productivité globale.

Pour tirer pleinement parti des avantages sociaux, il faut d'abord être informé et y avoir accès

Ces résultats montrent que les employeurs ont la possibilité de jouer un rôle plus actif, non seulement en proposant des programmes d'avantages sociaux, mais aussi en facilitant l'accès et l'utilisation.

Le Rapport Mieux-être met en lumière toute une série de mesures de soutien susceptibles d'aider les employés à traiter les problèmes de santé dès leur apparition, notamment les programmes d'aide aux employés et aux membres de leur famille (PAEF), la couverture pour les services de professionnels de la santé mentale, les outils de santé numériques, les ressources communautaires, le soutien en matière de santé physique et les programmes de bien-être financier.

Grâce au Rapport Mieux-être, les employés participants reçoivent un Rapport de santé personnel contenant des résultats et des recommandations sur mesure, destinés à les aider à améliorer leur bien-être physique, mental, financier et organisationnel. Les organisations dont plus de 25 employés ont répondu au sondage reçoivent un Rapport organisationnel qui comprend des résultats agrégés et anonymes, ainsi que des stratégies visant à améliorer le bien-être des employés.

« Les avantages sociaux constituent une base solide », ajoute Ashesh Desai. « Mais c'est lorsque les employés connaissent les services à leur disposition et se sentent à l'aise de les utiliser que l'on constate un réel effet. Lorsque l'accès est simple et rapide, les gens sont bien plus enclins à obtenir de l'aide dès le début, ce qui leur permet de rester en bonne santé, motivés et de donner le meilleur d'eux-mêmes. »

Les régimes d'assurance collective de Manuvie offrent ce qui suit :

Services de consultation en santé mentale : Aide les participants à accéder plus facilement et plus rapidement à des services de soutien en santé mentale en les mettant en contact avec des professionnels agréés et expérimentés.

Aide les participants à accéder plus facilement et plus rapidement à des services de soutien en santé mentale en les mettant en contact avec des professionnels agréés et expérimentés. Santé des femmes et de la famille : Soutien aux femmes et aux familles pour diverses grandes étapes de la vie, que ce soit en matière de fertilité, de projet de famille et de planification familiale; de maternité et de soins aux nouveau-nés; de services aux parents et de soins pédiatriques; de ménopause et de santé hormonale.

Soutien aux femmes et aux familles pour diverses grandes étapes de la vie, que ce soit en matière de fertilité, de projet de famille et de planification familiale; de maternité et de soins aux nouveau-nés; de services aux parents et de soins pédiatriques; de ménopause et de santé hormonale. Médecine personnalisée : Test pharmacogénétique permettant de déterminer si un participant est susceptible de bien réagir à certains médicaments destinés à traiter des problèmes de santé, tels que les troubles de santé mentale, le TDAH, les douleurs chroniques ou les troubles neurologiques.

Test pharmacogénétique permettant de déterminer si un participant est susceptible de bien réagir à certains médicaments destinés à traiter des problèmes de santé, tels que les troubles de santé mentale, le TDAH, les douleurs chroniques ou les troubles neurologiques. Programme d'aide aux employés et aux membres de leur famille (PAEF) : Services de consultation destinés aux participants et aux membres admissibles de leur famille, soutien en matière de santé, de vie personnelle et professionnelle (relations interpersonnelles, consultation nutritionnelle, accompagnement professionnel, aide juridique et financière, etc.)

Services de consultation destinés aux participants et aux membres admissibles de leur famille, soutien en matière de santé, de vie personnelle et professionnelle (relations interpersonnelles, consultation nutritionnelle, accompagnement professionnel, aide juridique et financière, etc.) Soins de santé en ligne : Soins de santé virtuels accessibles en tout temps pour des conseils médicaux, des ordonnances, des analyses de laboratoire, des examens d'imagerie et des renvois vers des spécialistes.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les régimes d'assurance collective de Manuvie sur le site Web de l'Assurance collective de Manuvie. Le Rapport Mieux-être le plus récent de Manuvie Canada est accessible à l'adresse Manuvie.ca.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manuvie.com.

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SOURCE Société Financière Manuvie