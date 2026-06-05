La Société Financière Manuvie annonce les résultats des privilèges de conversion d'actions privilégiées de catégorie 1, séries 3 et 4

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TORONTO, le 5 juin 2026 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui que, après avoir pris en compte tous les avis de choix reçus au plus tard le 4 juin 2026, date limite pour la conversion, 17 750 de ses 6 537 903 actions de catégorie 1, série 3, à dividende non cumulatif et à taux révisable actuellement en circulation (les « actions privilégiées de série 3 ») ont été choisies pour être converties le 19 juin 2026, à raison d'une action pour une action, en actions de catégorie 1, série 4, à dividende non cumulatif et à taux variable de Manuvie (les « actions privilégiées de série 4 »), et 886 331 de ses 1 462 097 actions privilégiées de série 4 actuellement en circulation ont été choisies pour être converties le 19 juin 2026, à raison d'une action pour une action, en actions privilégiées de série 3.

Étant donné qu'il y aurait moins de 1 000 000 d'actions privilégiées de série 4 en circulation passé la date de conversion (19 juin 2026), après avoir pris en compte tous les avis de choix reçus au plus tard le 4 juin 2026, date limite pour la conversion, (i) Manuvie convertira automatiquement toutes les actions privilégiées de série 4 restantes en actions privilégiées de série 3, à raison d'une action pour une action, à la date de conversion, et (ii) les porteurs d'actions privilégiées de série 3 n'ont pas le droit de convertir leurs actions privilégiées de série 3 en actions privilégiées de série 4.

Par conséquent, après que Manuvie aura donné effet à cette conversion, le 19 juin 2026, il y aura 8 000 000 d'actions privilégiées de série 3 de Manuvie émises et en circulation. Les actions privilégiées de série 3 sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFC.PR.F.

Comme Manuvie l'a annoncé le 21 mai 2026, après le 19 juin 2026, les porteurs d'actions privilégiées de série 3 auront droit à des dividendes préférentiels trimestriels en espèces, non cumulatifs et à taux fixe, si le conseil d'administration de Manuvie (le « Conseil ») en déclare et sous réserve des dispositions de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada). Le taux de dividende pour la période de cinq ans commençant le 20 juin 2026 et se terminant le 19 juin 2031 sera de 4,64000 % par année ou 0,290000 $ par action par trimestre, ce qui correspond au taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada à cinq ans au 21 mai 2026 majoré de 1,41 %, conformément aux modalités régissant les actions privilégiées de série 3.

Les actions privilégiées de série 3 et les actions privilégiées de série 4 n'ont pas été ni ne seront inscrites aux États-Unis aux termes de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi américaine sur les valeurs mobilières »), ni aux termes des lois régissant les valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni émises, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis (au sens du règlement S de la loi américaine sur les valeurs mobilières) ni pour le compte de celle-ci, à moins d'être inscrites ou dûment dispensées de l'inscription. Ce communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis et, dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

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