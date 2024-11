OTTAWA, ON, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, malgré la grève, les travailleurs et travailleuses des postes livrent les chèques de pension et d'aide sociale partout au pays.

En prévision d'une grève ou d'un lock-out, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) avait négocié avec Postes Canada la livraison des chèques gouvernementaux qui font partie intégrante du filet de sécurité sociale.

« Même s'ils sont en grève, les travailleurs et travailleuses des postes sont très conscients de leurs responsabilités, déclare Jan Simpson, présidente nationale du STTP. Assurer la livraison à temps des chèques de programmes socio-économiques, comme les chèques de pension, d'assurance-invalidité et d'autres prestations essentielles, est d'une importance cruciale pour le bien-être des personnes et des familles du pays. Le présent conflit de travail nous oppose à Postes Canada et non aux membres les plus vulnérables de la société. »

« Nous aimons notre travail, et nous sommes fiers des liens tissés dans les collectivités. Même si nous sommes en grève, notre priorité aujourd'hui est d'assurer la prestation d'un service essentiel et de ne pas laisser en plan ceux qui comptent sur nous pour le faire », ajoute-t-elle.

Quelque 55 000 travailleurs et travailleuses des postes sont en grève et revendiquent des salaires équitables, de meilleures conditions de travail, le droit de prendre sa retraite dans la dignité et la diversification des services offerts par le service postal public.

Les négociations avec Postes Canada se poursuivent, et le Syndicat est résolu à parvenir à une entente qui soit à l'avantage de ses membres, de Postes Canada et de la population.

« Notre objectif est de conclure des conventions collectives justes et équitables qui nous permettront de revenir au travail et de poursuivre nos activités de livraison, indique la présidente du STTP. Nous remercions la population de sa patience et de son appui au cours de cette période difficile. Sa compréhension renforce notre détermination à parvenir à une entente qui nous permettra de continuer d'effectuer le travail que nous aimons. »

SOURCE Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes

Renseignements : FR - Yannick Scott, directeur national de la région du Montréal métropolitain, au 514-220-5950 ou à [email protected]; EN - Siân Griffiths, service des communications du STTP, au 613-882-2742 ou à [email protected]