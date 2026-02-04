OTTAWA, ON, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Au Canada, le secteur du logement subit une pression sans précédent; la demande de logements abordables dépasse largement l'offre actuelle. Maisons Canada réagit en favorisant les méthodes de construction modernes (MCM) - des approches novatrices comme le logement modulaire, préfabriqué et construit en usine - qui permettent de simplifier les processus de construction, de réduire les coûts et d'accélérer la construction. En adoptant ces méthodes, Maisons Canada vise à catalyser une industrie du logement plus productive, à renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales et à permettre la création rapide de logements abordables pour les collectivités de tout le pays.

Maisons Canada (MC) a lancé aujourd'hui une demande d'information (RFI) afin de mobiliser les entreprises canadiennes spécialisées dans les MCM, notamment les systèmes modulaires, à panneaux et préfabriqués. Cette initiative est une étape cruciale vers l'accélération de la construction de logements abordables dans l'ensemble du Canada.

La RFI vise à recueillir l'avis des leaders du secteur sur les capacités, les modèles opérationnels et les approches de construction. Les répondants intéressés sont également invités à s'inscrire dans un répertoire public des entreprises utilisant des MCM qui sera publié prochainement, afin de mieux faire connaître les capacités du secteur.

Les réponses à la RFI serviront à élaborer le prochain processus de préqualification de MC et aideront à identifier les entreprises à fort potentiel utilisant des MCM pour de futurs projets et partenariats visant à fournir des logements à grande échelle. Participer à la RFI ne garantit pas de futurs contrats, mais offre aux entreprises la possibilité d'influencer les stratégies d'approvisionnement et de manifester leur intérêt pour les futurs projets menés par MC.

On encourage un large éventail d'entreprises à répondre, notamment les constructeurs de systèmes modulaires volumétriques, les fabricants de systèmes de panneaux et les entreprises de conception-construction.

La date limite de soumission est le 5 mars 2026.

Citations

« Les méthodes de construction modernes peuvent transformer la façon dont nous construisons les logements afin qu'ils soient disponibles plus rapidement et de façon plus rentable et plus uniforme. Cette RFI est l'occasion pour les entreprises canadiennes de contribuer à façonner l'avenir du logement au Canada. »

-- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le Canada a besoin de solutions novatrices pour répondre à la demande urgente de logements abordables. Les méthodes de construction modernes sont un moyen plus rapide et plus intelligent de construire, et cette RFI vise à établir un partenariat avec l'industrie afin de libérer ce potentiel à grande échelle. »

--Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada

Faits en bref

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale du Canada chargée de faire croître l'offre de logements dans l'ensemble du Canada. En tirant parti des terrains publics, en mettant en œuvre des outils financiers souples et en agissant comme catalyseur des méthodes de construction modernes, Maisons Canada crée un secteur de la construction résidentielle plus productif et novateur.

En partenariat avec des organismes sans but lucratif, des organisations autochtones, des promoteurs privés et tous les ordres de gouvernement, Maisons Canada accélère la construction des logements dont les Canadiens ont besoin, pour qu'ils soient disponibles plus rapidement et de façon plus intelligente et plus abordable.

Les réponses à la RFI aideront à définir les critères et la structure des futurs travaux de Maisons Canada en vue d'établir une liste vérifiée de fournisseurs spécialisés en MMC pour les projets futurs.

Les projets soutenus par Maisons Canada prioriseront l'utilisation de matériaux canadiens et de méthodes de construction modernes, comme le préfabriqué, ce qui générera une demande prévisible à long terme et donnera aux fabricants l'assurance nécessaire pour augmenter leur production, renforcer les chaînes d'approvisionnement et créer des emplois dans le secteur du logement.

Liens connexes

Maisons Canada

AchatsCanada

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]