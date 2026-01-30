TORONTO , le 30 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a réaffirmé son engagement à renforcer l'économie canadienne et à soutenir les travailleurs canadiens en annonçant une augmentation du financement pour l'acquisition de 55 nouvelles rames de métro pour la ligne 2 de Toronto. Cet investissement permettra d'améliorer la vie quotidienne des Torontois en réduisant l'entassement, en augmentant la fiabilité et en offrant des options de transport en commun modernes et accessibles pour l'une des lignes de métro les plus achalandées du Canada.

Le gouvernement du Canada investit plus de 950 millions de dollars dans l'achat de 55 nouvelles rames de métro pour la ligne 2 de Toronto. Cet investissement accru s'inscrit dans le cadre de l'engagement du gouvernement envers la politique « Achetez canadien » : une stratégie visant à garantir que les fonds publics servent à soutenir les entreprises, les collectivités et les emplois canadiens partout au pays.

Dans le cadre de l'initiative « Achetez canadien », le gouvernement accordera la priorité à la fabrication canadienne et à l'utilisation de matériaux canadiens. À cette fin, les nouvelles rames de métro seront désormais composées à 55 % de matériaux canadiens. Le gouvernement de l'Ontario égalera l'investissement fédéral dans les rames de métro de la ligne 2 en augmentant également sa contribution, qui passera de 758 millions de dollars à plus de 950 millions de dollars.

Cet investissement, qui cadre avec les objectifs de la politique « Achetez canadien », contribuera directement à la création de plus de 900 emplois en Ontario et au Québec, et devrait soutenir plus de 1 700 emplois, en plus de donner la priorité à nos travailleurs et à nos industries, ce qui permettra au Canada d'être plus compétitif sur les marchés mondiaux, aujourd'hui et à long terme.

L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature et députée de Toronto--Danforth, se sont joints à Hardeep Singh Grewal, adjoint parlementaire au ministre des Transports de l'Ontario, Jamaal Myers, président de la Toronto Transit Commission, et Souheil Abihanna, président et chef de la direction d'Alstom Canada, afin de souligner leur partenariat et leur soutien accru pour le transport en commun à Toronto et le renforcement de l'économie canadienne.

Citations

« Un transport en commun fiable constitue le pilier d'une ville prospère. Cet investissement facilitera la vie de milliers de Torontois en réduisant la congestion, en améliorant l'accessibilité et en permettant aux travailleurs et aux familles de se rendre là où ils doivent aller de façon sécuritaire et efficace. »

L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature et députée de Toronto--Danforth

« Sous la direction du premier ministre Doug Ford, notre gouvernement investit 70 milliards de dollars dans le plus grand projet de développement du transport en commun en Amérique du Nord. En augmentant notre investissement dans cette acquisition, nous protégeons l'Ontario en défendant les travailleurs et les industries de la province, en maximisant l'utilisation d'aluminium et d'acier fabriqués au Canada, et en appuyant des centaines d'emplois bien rémunérés pour les travailleurs de l'Ontario et de tout le pays. »

Hardeep Singh Grewal, adjoint parlementaire au ministre des Transports de l'Ontario

« La TTC remercie l'ensemble de ses partenaires financiers pour leur soutien à l'égard de ces nouvelles rames de métro de la ligne 2, alors que nous travaillons en collaboration pour améliorer le transport en commun pour les centaines de milliers de passagers qui empruntent quotidiennement la ligne 2 de la TTC. Nous sommes également heureux que ces rames contribuent à soutenir des centaines d'emplois canadiens chez Alstom à Thunder Bay, tout en maximisant la part de contenu canadien. »

Jamaal Myers, président de la Toronto Transit Commission

Faits en bref

Le gouvernement du Canada fournit un total de 950 900 000 $ pour l'acquisition de 55 nouvelles rames de métro pour la ligne 2 de Toronto.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'engagement de financement sur 10 ans précédemment annoncé au titre du volet Financement de base du Fonds pour le transport en commun du Canada. À compter d'avril 2026, la Toronto Transit Commission recevra jusqu'à 1,2 milliard de dollars de financement du FTCC sur une période de 10 ans, soit de 2026 à 2036.

La politique « Achetez canadien »du gouvernement du Canada transforme fondamentalement la façon dont le gouvernement fédéral acquiert des biens et des services. Cette politique fait du Canada son meilleur client en renforçant les industries nationales, en soutenant les travailleurs canadiens et en bâtissant une économie plus résiliente et diversifiée dans un contexte de commerce mondial en évolution rapide.

Le volet Financement de base du FTCC offre un soutien prévisible et à long terme aux collectivités canadiennes qui disposent d'un réseau de transport en commun. Ce fonds contribue à améliorer l'accessibilité et la fiabilité du transport en commun, encourage les modes de transport plus propres, facilite un meilleur accès aux services essentiels et aux possibilités économiques pour les Canadiens, et favorise la durabilité environnementale ainsi que le bien-être social.

L'investissement de l'Ontario de près de 1 milliard de dollars tire parti de la Loi de 2025 visant à encourager à acheter ontarien de la province en maximisant le contenu canadien dans les nouvelles rames de métro et en veillant à ce que l'argent des contribuables ontariens soutienne les travailleurs et le secteur de la fabrication de l'Ontario.

de la province en maximisant le contenu canadien dans les nouvelles rames de métro et en veillant à ce que l'argent des contribuables ontariens soutienne les travailleurs et le secteur de la fabrication de l'Ontario. L'Ontario investit près de 70 milliards de dollars dans le plus grand projet de développement du transport en commun en Amérique du Nord, notamment en réalisant la plus grande expansion d'un métro de l'histoire canadienne grâce à la construction de la ligne Ontario, du prolongement vers le nord de la ligne Yonge, du prolongement du métro de Scarborough et du prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown.

Liens connexes

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Dakota Brasier, Cabinet du ministre, [email protected]; Communications organisationnelles, Toronto Transit Commission, 416-981-1900, [email protected]