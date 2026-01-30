OTTAWA, ON, le 30 janv. 2026 /CNW/ - L'accès à un logement sûr et abordable est une pierre angulaire de la création de collectivités saines et de possibilités économiques.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Nunavut et Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) ont signé une entente de principe visant à construire jusqu'à 750 logements indispensables dans l'ensemble du territoire, y compris des logements publics, abordables et dotés de services de soutien. Dans le cadre de cet investissement, Maisons Canada -- la nouvelle agence fédérale créée pour dynamiser la construction de logements -- accordera jusqu'à 250 millions de dollars et le gouvernement du Nunavut contribuera jusqu'à 230 millions de dollars.

Dans le contexte de ce nouveau partenariat, jusqu'à 30 % des unités seront construites à partir de composants innovants fabriqués en usine. Étant donné que la saison de construction est extrêmement courte au Nunavut et que les conditions météorologiques rendent la construction sur site difficile et coûteuse, l'utilisation de composants hors site et fabriqués en usine aidera à réduire les retards et à rendre les logements disponibles de manière plus prévisible. Les premières unités devraient être achevées prochainement.

Ce nouveau partenariat démontre également l'engagement du gouvernement fédéral à faire progresser les priorités territoriales et inuites en matière de logement. À cette fin, 25 des 750 unités seront construites et gérées par NTI, conformément au modèle de logement dirigé par les Inuits de la toute récente Igluvut Corporation. Ces unités contribueront à la prospérité et au bien-être des collectivités locales dans l'Inuit Nunangat, tout en faisant progresser l'autodétermination inuite dans la conception et la mise en œuvre de solutions de logement, conformément à la Politique sur l'Inuit Nunangat et à l'engagement du gouvernement fédéral à élaborer un partenariat complet avec les peuples autochtones.

Cette entente démontre comment Maisons Canada aide ses partenaires à construire des logements plus rapidement et plus efficacement en combinant l'utilisation de terrains publics, d'un financement souple et de méthodes de construction modernes. En tant que guichet unique du gouvernement fédéral pour les logements abordables, Maisons Canada atténue les risques liés à l'aménagement, coordonne les portefeuilles à grande échelle et permet aux constructeurs de se concentrer sur la construction.

Le partenariat soutiendra également la nouvelle politique « Achetez canadien » du Canada, en privilégiant les matériaux d'origine canadienne, comme le bois, et en renforçant les chaînes d'approvisionnement nationales, en maximisant les bénéfices économiques pour les entreprises et les industries canadiennes appartenant aux Inuits, et en créant des possibilités de formation et d'emploi. Parallèlement, le gouvernement du Nunavut collaborera avec des partenaires locaux pour fournir des mesures de soutien globales aux logements assortis de services de soutien et faire contribution de terres et d'autres ressources concrètes, lorsque possible.

Ce nouveau partenariat ouvrira également la voie à des projets de logement pour relever les défis qui perdurent au Nunavut en matière de logement. Par l'entremise de Maisons Canada, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Nunavut et Nunavut Tunngavik Incorporated unissent leurs ressources et préparent le terrain pour mettre en place des solutions durables qui amélioreront les conditions de vie et renforceront les collectivités du territoire.

« Le logement est à la base de communautés en santé et en sécurité, où diverses possibilités sont offertes. En investissant dans de nouveaux logements à l'échelle du territoire, les gouvernements du Canada et du Nunavut, conjointement avec Nunavut Tunngavik Incorporated, aident les collectivités à prospérer et offrent aux familles la stabilité qu'elles méritent. Cette entente reflète notre engagement commun à travailler ensemble pour remédier à la crise du logement et améliorer les conditions de vie des gens, afin que nous puissions bâtir un Nunavut fort. »

-- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Les habitants du Nord méritent des logements sûrs, sécuritaires et abordables, malheureusement l'offre n'a pas suivi la demande croissante. Dans le cadre d'un partenariat avec le gouvernement du Nunavut et NTI, nous aidons les collectivités et les familles nordiques et inuites à accéder à des solutions de logement dirigées par les Inuits qui répondent aux besoins des communautés. Grâce à cette entente, nous serons en mesure de construire des logements de manière plus prévisible et plus efficace, et d'améliorer les conditions de vie dans tout le territoire. »

-- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Le logement est plus qu'un simple toit au-dessus de sa tête. C'est le fondement de la santé, de la sécurité et des possibilités. Ce partenariat reflète notre engagement à collaborer avec nos partenaires inuits et les collectivités nordiques afin d'offrir des solutions en matière de logement adaptées aux réalités locales. En soutenant les modèles dirigés par les Inuits et en investissant dans des approches communautaires à long terme, nous contribuons à bâtir des collectivités plus fortes et plus saines dans l'ensemble du Nunavut et de l'Inuit Nunangat. »

-- L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

« Les besoins en matière de logement au Nunavut sont urgents, et cette entente donne des résultats concrets sur le terrain. En travaillant en partenariat avec le gouvernement du Nunavut et la société Nunavut Tunngavik Incorporated, nous soutenons les priorités dirigées par les Inuits et contribuons à bâtir plus de logements plus rapidement grâce à Maisons Canada. Grâce à des investissements publics, à des méthodes de construction modernes et à une approche coordonnée, nous pouvons surmonter les défis liés à la construction dans le Nord et offrir des logements sûrs et abordables sur lesquels les gens peuvent compter. »

-- L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Cette entente reflète la solidité du partenariat dont nous avons besoin pour accélérer la construction de logements au Nunavut. Par l'entremise de Maisons Canada, nous nous concentrons sur le soutien d'approches axées sur la communauté, adaptées culturellement et enracinées dans le leadership inuit. En combinant les méthodes de construction modernes et l'expertise locale, nous pouvons construire des logements de manière plus prévisible et plus efficace. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour concrétiser cet engagement et offrir des logements de qualité qui changeront réellement les choses. »

-- Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada

« Lorsque nous construisons des logements, nous investissons directement dans nos enfants et nos familles, ainsi que dans la stabilité à long terme du Nunavut sur le plan social et économique. Dans l'esprit d'Igluliuqatigiingniq, ou « construire des maisons ensemble », nous jetons les fondements nécessaires à la prospérité de nos communautés. En travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral, Nunavut Tunngavik Incorporated, l'industrie et nos partenaires dans l'ensemble des collectivités, nous franchissons une étape importante en vue de remédier à la pénurie de logements. Il reste encore du travail à faire, mais en agissant plus rapidement, en construisant plus intelligemment et en travaillant ensemble, nous ouvrons la voie à la construction d'habitations adéquates dans l'ensemble du continuum du logement que de nombreux Nunavummiut attendent depuis trop longtemps. »

-- L'honorable Cecile Nelvana Lyall, ministre responsable de la Société d'habitation du Nunavut

« Les solutions de logement au Nunavut doivent être dirigées par les Inuits. Cet entente, conclue par l'intermédiaire d'Igluvut, témoigne d'un engagement commun envers l'autodétermination des Inuits et la construction de logements sûrs et abordables qui renforcent nos communautés. Elle établit une orientation claire en vue des futures phases qui pourront permettre une croissance significative du logement abordable pour les Inuits du Nunavut. »

-- Paul Irngaut, président, Nunavut Tunngavik Incorporated

Les derniers détails de l'annonce d'aujourd'hui seront confirmés dans l'accord de contribution au financement.

Lancé le 14 septembre 2025, l'organisme Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale du Canada, chargée d'augmenter l'offre de logements abordables. En tirant parti des terres publiques, des outils financiers souples et des méthodes modernes de construction, l'agence est le catalyseur d'une industrie de la construction résidentielle plus productive et novatrice.

Le budget 2025 a doté Maisons Canada d'un investissement initial de 13 milliards de dollars pour débloquer des projets, attirer des investissements privés et philanthropiques, et développer des méthodes de construction novatrices qui réduisent les coûts et accélèrent la livraison des logements.

La responsabilité conjointe est essentielle pour répondre aux besoins essentiels en matière de logement au Nunavut. Selon le recensement de 2021, le Nunavut a la plus forte proportion de ménages ayant des besoins impérieux de logement au Canada, soit 33 %. Les Inuits vivant au Nunavut (60 %) étaient les plus susceptibles de vivre dans des logements surpeuplés.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur des investissements fédéraux précédents totalisant plus d'un milliard de dollars pour soutenir des projets de logements dans l'ensemble du Nunavut, y compris des projets de logements abordables et de soutien ainsi que des projets de lutte contre l'itinérance.

