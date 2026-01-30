LOWER SACKVILLE, NS, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Un investissement de 1,3 million de dollars du gouvernement fédéral va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'aréna communautaire de Sackville.

Cette annonce a été faite par le député Braedon Clark et Allan Smith, président de la Lake District Recreation Association.

Grâce à ce financement, la Lake District Recreation Association (LDRA) fera installer des panneaux solaires sur le toit de l'aréna communautaire de Sackville. L'aréna sera également équipé d'un système de stockage d'énergie par batterie (SSEB) en vue de fournir une alimentation de secours et d'assurer la fiabilité du système électrique pendant les coupures de courant et les périodes où la demande est la plus forte. Ce projet vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à rendre l'installation plus écoénergétique en réduisant les coûts d'exploitation. Les économies ainsi réalisées amélioreront la durabilité de l'aréna et permettront aux membres de la communauté de continuer à en profiter à faibles coûts.

La Lake District Recreation Association est le groupe de bénévoles qui possède et exploite l'aréna communautaire de Sackville. L'association s'emploie à fournir des installations sportives et de loisirs de qualité à la communauté - entre autres pour le hockey et la crosse - ainsi que des espaces accessibles pour les événements communautaires.

« Les installations comme l'aréna communautaire de Sackville sont le cœur et l'âme de nos communautés. Le gouvernement fédéral est fier de soutenir la Lake District Recreation Association dans ses efforts visant à réduire à la fois les émissions de gaz à effet de serre et ses coûts d'exploitation, et à veiller à ce que l'accès au centre reste abordable pour les membres de la communauté. »

Bradeon Clark, député de Sackville-Bedford-Preston

« Le financement de ce projet permettra à la Lake District Recreation Association de profiter d'avantages immédiats grâce à une réduction des coûts d'électricité. Payer 14 000 S par mois à Nova Scotia Power n'est pas une option durable. L'aide financière reçue permettra d'exploiter l'aréna avec succès pendant de nombreuses années. Le contrôle des coûts profite à la communauté, et le fait que l'énergie solaire réduise notre empreinte carbone est tout aussi important. Cela fait déjà quelques années que le conseil d'administration de la LDRA investit dans la réduction des émissions de CO 2 . Investir dans l'énergie solaire fait de l'aréna l'un des bâtiments (l'une des structures) les plus écoénergétiques de sa catégorie en Nouvelle-Écosse et probablement dans tout le Canada. »

Allan Smith, président de la Lake District Recreation Association

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1,3 million de dollars dans ce projet, dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité et un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du BCVI.

Au moins 10 % des fonds du programme sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones dans les centres urbains.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement du projet est assujetti à la négociation et à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le ou les bénéficiaires.

