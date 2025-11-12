WINNIPEG, MB, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Les changements qui touchent le système commercial mondial créent de grandes perturbations et de l'incertitude chez les Canadiens. Le monde a changé, et la stratégie économique du Canada doit également changer.

Le Budget de 2025 : Un Canada fort est notre plan pour transformer notre économie - qui dépend d'un seul partenaire commercial - en une économie plus forte, autonome et résiliente face aux secousses mondiales. Ce budget propose un plan pour donner lieu à des investissements de l'ordre de 1 000 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Dans le cadre de ce plan, le Canada donnera plus à sa population que ce qu'aucun gouvernement étranger ne pourra lui enlever. C'est un plan pour bâtir un Canada fort.

Au cœur de ce plan se trouve la construction : celle de grandes infrastructures, celle de milliers de logements supplémentaires et celle de communautés fortes. À cette fin, le gouvernement du Canada a lancé Maisons Canada, qui aidera à doubler le rythme de la construction résidentielle dans les 10 prochaines années pour accroître l'offre de logements, et ce, parallèlement à d'autres mesures. L'agence va également transformer la collaboration entre les secteurs public et privé et utiliser des méthodes de construction modernes afin de catalyser l'émergence d'une nouvelle industrie canadienne du logement. Cette nouvelle agence fédérale permettra de construire des logements abordables à grande échelle, notamment des logements de transition et des logements avec services de soutien, des logements très abordables et communautaires, ainsi que des logements abordables pour la classe moyenne canadienne. Maisons Canada prend des mesures audacieuses pour répondre aux défis auxquels les Canadiens sont confrontés.

Aujourd'hui, Doug Eyolfson, député de Winnipeg-Ouest, et Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, ont annoncé que Maisons Canada accepte maintenant les demandes de qualification (DDQ) pour le réaménagement d'une partie de la propriété Naawi-Oodena, un site de premier choix priorisé pour une approche de construction directe utilisant des méthodes de construction modernes en vue d'offrir rapidement des logements abordables à Winnipeg.

Naawi-Oodena est un projet historique de réaménagement mené en partenariat par les Premières Nations signataires du Traité n° 1 et la Société immobilière du Canada en vue de créer une communauté dynamique et inclusive qui respecte la culture autochtone tout en contribuant à répondre aux besoins en matière de logement du Canada. La parcelle réservée sur la partie du site appartenant à la Société immobilière du Canada permettra la construction de 320 logements. Environ 2 100 logements seront construits sur la totalité du site Naawi-Oodena, ce qui établit une nouvelle norme en matière de collaboration et d'innovation.

Maisons Canada transformera la collaboration entre les secteurs public et privé et mettra en œuvre des méthodes de construction modernes, en catalysant l'émergence d'une industrie canadienne du logement plus productive. Elle tirera parti de terres publiques, offrira des mesures financières incitatives souples, attirera des capitaux privés, facilitera la réalisation de grands projets et soutiendra les fabricants modernes pour la construction des logements dont les Canadiens ont besoin. L'année qui vient de s'écouler a révélé les limites de l'indépendance économique du Canada. Le budget de 2025 s'attaque de front à ce défi. Notre plan consiste à prendre le contrôle et à bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Notre plan consiste à bâtir un Canada fort.

« Maisons Canada marque un tournant dans la manière dont nous fournissons des logements abordables au Canada. En combinant des investissements audacieux, des méthodes de construction novatrices et des partenariats stratégiques, nous ne faisons pas que bâtir des maisons, nous bâtissons des communautés. Naawi-Oodena est un bon exemple de cela. Tous les Canadiens, peu importe où ils vivent, méritent d'avoir un logement accessible, durable et construit pour l'avenir. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Naawi-Oodena représente le type de partenariat transformateur dont nous avons besoin pour résoudre la crise du logement au Canada. En collaborant avec les Premières Nations signataires du Traité n° 1 et en tirant parti des terres fédérales, nous construisons des logements qui reflètent les valeurs communautaires, le respect culturel et l'abordabilité. Il s'agit là d'une réconciliation en action et d'un modèle pour un développement inclusif à l'échelle du pays. »

L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Ce projet est un extraordinaire exemple de ce qui peut être accompli lorsque tous les partenaires s'unissent autour d'une vision commune pour l'avenir. Le réaménagement de Naawi-Oodena permettra non seulement de créer des logements indispensables, mais aussi des emplois et des possibilités pour les Manitobains des prochaines générations. »

Doug Eyolfson, député de Winnipeg-Ouest

« Naawi-Oodena est plus qu'un simple projet résidentiel, c'est le fondement d'une communauté dynamique et inclusive. Je suis fier de voir que les investissements fédéraux contribuent à accélérer la mise en place de solutions en matière de logement qui répondent aux besoins des familles de Winnipeg tout en honorant la profonde signification culturelle et historique de ce site. »

Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud

« Winnipeg a besoin de plus de logements de tous types, et Naawi-Oodena, en tant que l'un des plus grands projets d'aménagement de l'histoire de Winnipeg, est un élément clé de cette solution. Les logements construits ici aideront des familles à trouver des options abordables à proximité des écoles, du transport en commun et des emplois. Des projets comme celui-ci montrent ce qui est possible lorsque tous les ordres de gouvernement et les partenaires autochtones travaillent ensemble pour développer notre ville. »

Scott Gillingham, maire de Winnipeg

« Naawi-Oodena représente le cœur de notre communauté. C'est un lieu d'espoir, de prospérité et d'engagement continu envers la réconciliation. L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante dans notre vision commune pour cette terre : bâtir une communauté dynamique et inclusive qui reflète à la fois la culture des Premières Nations et l'innovation moderne. Les membres des Treaty one Nations sont heureux de leur partenariat continu avec la Société immobilière du Canada et nous nous réjouissons à la perspective d'une future collaboration avec Maisons Canada pour créer des logements, renforcer les capacités et générer des possibilités durables pour notre peuple et pour tous les Manitobains. »

Chef Gordon BlueSky, président des Treaty One Nations

« Naawi-Oodena est une étape importante pour Maisons Canada et un modèle de partenariat. En collaborant avec les Premières Nations signataires du Traité n° 1 et en accordant la priorité à cette parcelle pour la construction directe, nous accélérons la création et l'offre de logements abordables, durables et inclusifs. »

Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada

Faits en bref

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale canadienne chargée d'accroître l'offre de logements abordables. En tirant parti des terrains publics, d'outils financiers souples et de méthodes de construction modernes, l'agence catalyse une industrie de la construction résidentielle novatrice et plus productive.

Maisons Canada a déjà lancé une demande de qualification (DDQ) pour l'aménagement du site Arbo Downsview, à Toronto.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à une série de mesures proposées cette année pour rendre la vie des Canadiens plus abordable et doubler le rythme de la construction résidentielle au cours de la prochaine décennie, entre autres l'annulation de la tarification du carbone pour les consommateurs, l'élimination de la TPS sur les logements neufs d'une valeur maximale de 1 million de dollars pour les acheteurs d'un premier logement et le lancement de Maisons Canada.

