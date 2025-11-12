OTTAWA, ON, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Les changements qui touchent le système commercial mondial créent de grandes perturbations et de l'incertitude chez les Canadiens. Le monde a changé, et la stratégie économique du Canada doit également changer.

Le Budget de 2025 : Un Canada fort est notre plan pour transformer notre économie - qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial - en une économie plus forte, autonome et résiliente face aux secousses mondiales. Ce budget propose un plan pour donner lieu à des investissements de l'ordre de 1 000 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

Dans le cadre de ce plan, le Canada donnera plus à sa population que ce qu'aucun gouvernement étranger ne pourra lui enlever. C'est un plan pour bâtir un Canada fort.

Au cœur de ce plan se trouve la construction : celle de grandes infrastructures, celle de milliers de logements supplémentaires et celle de communautés fortes. À cette fin, le gouvernement du Canada a lancé Maisons Canada, qui aidera à doubler le rythme de la construction résidentielle dans les 10 prochaines années pour accroître l'offre de logements, et ce, parallèlement à d'autres mesures. L'agence va également transformer la collaboration entre les secteurs public et privé et utiliser des méthodes de construction modernes afin de catalyser l'émergence d'une nouvelle industrie canadienne du logement. Cette nouvelle agence fédérale permettra de construire des logements abordables à grande échelle, notamment des logements de transition et des logements avec services de soutien, des logements très abordables et communautaires, ainsi que des logements abordables pour la classe moyenne canadienne. Maisons Canada prend des mesures audacieuses pour répondre aux défis auxquels les Canadiens sont confrontés.

Aujourd'hui, l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale, a annoncé que Maisons Canada accepte maintenant les demandes de qualification (DDQ) pour le réaménagement de la propriété du 1495, chemin Heron, un site de premier choix priorisé pour une approche de construction directe utilisant des méthodes de construction modernes en vue d'offrir rapidement des logements abordables à Ottawa.

Le site fédéral de 18 acres, situé à seulement 20 minutes du centre-ville d'Ottawa, devrait permettre la construction d'environ 1 100 logements. Certains bâtiments existants seront réaménagés en l'honneur de leur importance historique, ce qui unira patrimoine et innovation. Cette initiative reflète l'engagement du gouvernement à construire plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût.

Maisons Canada transformera la collaboration entre les secteurs public et privé et mettra en œuvre des méthodes de construction modernes, en catalysant l'émergence d'une industrie canadienne du logement plus productive. Elle tirera parti de terres publiques, offrira des mesures financières incitatives souples, attirera des capitaux privés, facilitera la réalisation de grands projets et soutiendra les fabricants modernes pour la construction des logements dont les Canadiens ont besoin.

L'année qui vient de s'écouler a révélé les limites de l'indépendance économique du Canada. Le budget de 2025 s'attaque de front à ce défi. Notre plan consiste à prendre le contrôle et à bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Notre plan consiste à bâtir un Canada fort.

« Maisons Canada marque un tournant dans la manière dont nous fournissons des logements abordables au Canada. En combinant des investissements audacieux, des méthodes de construction novatrices et des partenariats stratégiques, nous ne faisons pas que bâtir des maisons, nous bâtissons des communautés. La propriété du 1495, chemin Heron est un bon exemple de cela. Tous les Canadiens, peu importe où ils vivent, méritent d'avoir un logement accessible, durable et construit pour l'avenir. »

--L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« L'annonce d'aujourd'hui marque une avancée majeure dans notre engagement à nous attaquer de front à la crise du logement. En transformant les terres fédérales en communautés dynamiques et inclusives, nous ne nous contentons pas de construire des logements, nous créons des possibilités. Maisons Canada nous aide à fournir des logements abordables aux Canadiens, plus rapidement et plus intelligemment, ici même à Ottawa et dans tout le pays. »

--L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

« Ce projet ne consiste pas seulement à construire des logements, mais aussi à susciter de l'espoir. En tirant parti des terrains publics et des méthodes de construction modernes, nous établissons une nouvelle norme, pour plus de rapidité, d'abordabilité et de durabilité dans le domaine du logement au Canada.

--Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada

Faits en bref

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale canadienne chargée d'accroître l'offre de logements abordables. En tirant parti des terrains publics, d'outils financiers souples et de méthodes de construction modernes, l'agence catalyse une industrie de la construction résidentielle novatrice et plus productive.

Maisons Canada a déjà lancé une demande de qualification (DDQ) pour l'aménagement du site Arbo Downsview, à Toronto.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à une série de mesures proposées cette année pour rendre la vie des Canadiens plus abordable et contribuer à doubler le rythme de la construction résidentielle au cours de la prochaine décennie, entre autres l'annulation de la tarification du carbone pour les consommateurs, l'élimination de la TPS sur les logements neufs d'une valeur maximale de 1 million de dollars pour les acheteurs d'un premier logement et le lancement de Maisons Canada.

