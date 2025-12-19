MONTRÉAL, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, Josipa Petrunić, présidente-directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC), et Marie Lapointe, présidente-directrice générale de l'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ), ont annoncé un investissement conjoint de plus de 1,2 million de dollars pour soutenir une étude, une analyse de données et des évaluations de rendement sur l'utilisation d'autobus électriques à batterie par des sociétés de transport en commun partout au Canada.

Les ressources et les outils acquis grâce à cette étude fourniront de précieuses informations et des conseils pratiques aux sociétés de transport en commun qui cherchent à mettre en œuvre des options de transport en commun plus propres. Les sujets de l'étude comprennent : la dégradation des batteries, l'efficacité des chargeurs et l'efficience de la conversion des groupes motopropulseurs diesel en groupes motopropulseurs électriques. Grâce à la recherche et au partage de données, cet investissement soutient la transition vers des transports plus propres; il permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'offrir aux collectivités canadiennes des options de transport en commun moins bruyant et plus efficace.

« Ce projet est un excellent exemple de la façon dont une étroite collaboration vers un objectif commun peut mener à l'innovation et à la croissance dans nos collectivités. En appuyant une planification globale aujourd'hui, nous jetons les bases de projets futurs qui créeront des emplois, stimuleront l'économie et protégeront notre environnement pour les prochaines générations. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Cette initiative souligne comment la collaboration et une planification avant-gardiste peuvent améliorer la vie des Canadiens. En priorisant les infrastructures de transport en commun dès maintenant, nous créons des possibilités de développement économique, améliorons la qualité de vie et garantissons un avenir plus propre et plus durable pour les prochaines générations. »

L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Grâce à ce projet, les sociétés de transport en commun de tout le Canada acquièrent les preuves et les informations dont elles ont besoin pour planifier en toute confiance leur transition vers des parcs à zéro émission. En travaillant ensemble et en partageant des données concrètes en matière de rendement, nous veillons à ce que les collectivités de toutes tailles de l'ensemble du Canada disposent des outils nécessaires pour électrifier le transport en commun de manière fiable, abordable et durable à long terme. »"

Josipa Petrunić, présidente-directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC)

« C'est une excellente nouvelle pour l'électrification à grande échelle des transports au Canada. Nous avons hâte de partager les résultats de ces études menées au Québec avec nos membres, notamment la STM, et des organisations telles que Propulsion Québec et la Vallée de la Transition Énergétique. »

Marie Lapointe, présidente-directrice générale de l'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ)

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 990 246 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE), et la contribution des membres du CRITUC s'élève à 247 562 $ .

À ce jour, neuf sociétés de transport en commun ou municipalités canadiennes ont dit accepter de partager leurs précieuses connaissances et conclusions dans cette base de données qui aidera à informer d'autres agences et villes souhaitant entamer un processus similaire pour passer à un transport en commun à zéro émission dans leurs communautés. On s'attend à ce que d'autres sociétés de transport se joignent au projet au fur et à mesure de sa progression.

Le FTCZE aide les collectivités à faire la transition vers des autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le FTCZE fait partie du Fonds pour le transport en commun du Canada, qui fournira en moyenne 3 milliards de dollars par an de façon permanente pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

Dans le cadre d'une entente avec le CRITUC, le gouvernement du Canada investit 10 millions de dollars sur cinq ans afin d'aider les exploitants d'autobus de transport en commun à terminer leurs travaux de planification et à accroître leur niveau de préparation en vue de la transition vers des parcs d'autobus à zéro émission.

Le CRITUC a pour mission d'appuyer la commercialisation de technologies dans le cadre de projets collaboratifs de recherche, de développement, de démonstration et d'intégration menés par l'industrie et qui apportent une conception novatrice à l'écosystème de mobilité intelligente à faibles émissions de carbone du Canada.

