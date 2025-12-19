Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
19 déc, 2025, 10:00 ET
VANCOUVER, BC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Wade Grant, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et du Chef Jordan Spinks, de la bande Kanaka Bar.
|
Date :
|
Le vendredi 19 décembre 2025
|
Heure :
|
10 h HNP
|
Lieu :
|
Bill Reid Gallery of Northwest Coast Art - Hummingbird Gathering Space
|
639, rue Hornby
|
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 2G3
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Don Wong, A/s de la bande Kanaka Bar, 778-886-7098, [email protected]
