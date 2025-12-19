VANCOUVER, BC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Wade Grant, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et du Chef Jordan Spinks, de la bande Kanaka Bar.

Date : Le vendredi 19 décembre 2025



Heure : 10 h HNP



Lieu : Bill Reid Gallery of Northwest Coast Art - Hummingbird Gathering Space

639, rue Hornby

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 2G3

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Don Wong, A/s de la bande Kanaka Bar, 778-886-7098, [email protected]