LYTTON, BC, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de l'engagement qu'il a pris de soutenir la reconstruction de Lytton à la suite de l'incendie dévastateur survenu en 2021, le gouvernement fédéral investit plus de 14,9 millions de dollars pour la construction d'un nouveau pavillon pour les aînés.

Ce projet a été annoncé par Wade Grant, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Vancouver Quadra, accompagné du Chef Jordan Spinks, de la bande indienne Kanaka Bar.

Ce financement servira à reconstruire le Chief Spintlum Elders Lodge. Le nouveau bâtiment sera situé au même endroit que l'ancien, détruit lors de l'incendie. Il comptera six unités de vie assistée, soit le même nombre que l'ancien bâtiment, et sept unités de vie supplémentaires pour personnes âgées autonomes. Ouvert à toutes les personnes âgées de la communauté, le Chief Spintlum Elders Lodge offrira des soins et des services de bien-être adaptés à la culture.

La nouvelle installation sera construite avec des matériaux résistants au feu afin de la protéger contre les risques d'incendie de forêt à l'avenir. Elle répondra également aux normes de carboneutralité, et l'efficacité énergétique y sera maximisée grâce à l'utilisation de sources d'énergie renouvelable.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui soutient l'effort collectif visant à poursuivre la guérison et la reconstruction, et à émerger plus résilients. Une fois achevé, le nouveau Chief Spintlum Elders Lodge sera un espace communautaire accueillant où les aînés pourront recevoir des soins, tisser des liens et vivre confortablement dans un environnement culturellement favorable. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le nouveau Chief Spintlum Elders Lodge sera un élément clé du rétablissement pour les communautés des Premières Nations environnantes. Cet investissement reflète l'engagement commun de nos gouvernements en faveur de la résilience au changement climatique, de la préservation de la culture et de la conception de bâtiments respectueux de l'environnement. Ce projet est essentiel pour aider Lytton et ses résidents à être plus en sécurité, plus forts et mieux préparés aux événements liés au climat à l'avenir. »

Wade Grant, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Vancouver Quadra

« Disposer d'un logement sécuritaire et stable est essentiel à la santé et au bien-être lorsqu'on vieillit, et reconstruire le Chief Spintlum Elders Lodge démontre que l'on reconnaît cette réalité. Ce financement fédéral aidera à veiller à ce qu'un plus grand nombre d'aînés de la région de Lytton puissent avoir accès à des soins adaptés à leur culture et aux modes de connaissance autochtones, au sein de leur communauté et dans la continuité de leurs liens sociaux. La province demeure engagée à travailler en partenariat avec les communautés des Premières Nations et le village of Lytton pour la poursuite des efforts de reconstruction. »

L'honorable Josie Osborne, ministre de la Santé de la Colombie-Britannique

« L'annonce concernant le Chief Spintlum Elders Lodge est une grande victoire pour les communautés des Premières Nations et le village de Lytton. Le pavillon Spintlum était un pilier pour les communautés, car il permettait aux aînés de rester dans leur communauté. Le pavillon Spintlum, qui a été détruit par l'incendie de Lytton Creek survenu en juin 2021, comprenait 6 lits pour aînés dépendants. Grâce au financement fédéral fourni dans le cadre du BCVI, la bande indienne de Kanaka Bar, avec le soutien des cinq autres communautés des Premières Nations environnantes (la Première Nation de Lytton, la bande indienne de Skuppah, la bande indienne de Siska, la bande indienne de Nicomen et la bande indienne de Cook's Ferry), s'engage non seulement à rétablir les six unités de vie pour aînés dépendants, mais aussi à les compléter par sept unités de vie supplémentaires pour aînés autonomes. Nous nous engageons à ce que ce bâtiment soit carboneutre et résistant au feu. La bande Kanaka Bar continuera à poursuivre son objectif d'autosuffisance en veillant à ce que le pavillon Spintlum construit à cet endroit soit équipé de systèmes utilisant des énergies renouvelables et de batteries de stockage pour contribuer à offrir à nos aînés un lieu de vie adéquat contre tous les effets du changement climatique sur notre territoire. »

Chef Jordan Spinks, bande indienne Kanaka Bar

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 14 937 829 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le financement de ce projet fait partie des 64 millions de dollars de soutien que le gouvernement a annoncé le 14 juin 2022 pour le rétablissement de Lytton pour la construction de bâtiments publics carboneutres et résistants au feu.

Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation de l'efficacité énergétique, et il contribue à accroître la résilience aux changements climatiques.

