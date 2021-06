Le gouvernement du Canada investit dans la relance et la réouverture sécuritaire des secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport

MONTRÉAL, le 28 juin 2021 /CNW/ - Depuis mars 2020, la population du Canada a eu fort peu d'occasions d'assister à des rencontres artistiques, culturelles, patrimoniales et sportives en raison de fermetures, d'annulations et de reports entrainés par la pandémie de COVID-19. Ces rencontres et expériences sont au cœur de la vie canadienne, de notre économie et de notre mieux-être individuel et collectif. Au fur et à mesure que la population se fait vacciner, que le nombre de cas diminue et que les provinces et les territoires mettent en œuvre leurs plans de réouverture, les Canadiens et Canadiennes souhaitent reprendre leurs activités culturelles et sportives en toute sécurité. Pour ce faire, les organismes voués aux arts, à la culture, au patrimoine et au sport, ainsi que les Canadiens et Canadiennes qui œuvrent dans ces secteurs, ont besoin d'une aide ciblée pour continuer à faire face aux impacts de la pandémie et créer de bons emplois pour la classe moyenne.

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 1,9 milliard de dollars afin d'appuyer les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport. Cette aide financière favorisera la relance et la croissance de ces secteurs, en plus de contribuer à la création de bons emplois pour la classe moyenne.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a présenté les grandes lignes de cet investissement :

Le Fonds de relance pour les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport misera sur les programmes existants pour distribuer 300 millions de dollars sur deux ans aux organismes qui subissent encore les relents de la pandémie. Il vise à donner aux organismes et aux particuliers les moyens financiers de reprendre leurs activités, notamment en devenant plus résilients, en faisant preuve d'innovation et en adaptant leur modèle d'affaires. Le Fonds contribuera, par ailleurs, à faire la promotion de l'égalité, de la diversité et de l'inclusion dans ces secteurs, en plus d'entreprendre un virage écologique.

Le Fonds de réouverture allouera 200 millions de dollars sur deux ans à même des programmes existants afin de permettre la tenue au pays de festivals, de rencontres culturelles, de pièces de théâtre en plein air, de célébrations patrimoniales, d'expositions muséales locales et d'événements de sport amateur, entre autres. Le Fonds appuiera les organismes et projets offrant des activités ou expériences en personne de manière à attirer la clientèle dans les communautés.

De plus, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, a dévoilé les détails de l'Initiative d'appui aux grands festivals et événements, dont les fonds seront distribués par des organismes fédéraux de développement régional.

Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement investira 200 millions de dollars sur deux ans afin d'assurer la survie de festivals et d'événements majeurs récurrents se déroulant au Canada et de les aider à s'adapter ou à rehausser leurs activités de sorte qu'ils seront mieux positionnés quand les touristes canadiens et internationaux pourront recommencer à voyager. L'Initiative vient compléter le Fonds de réouverture et fait partie intégrante de la stratégie du gouvernement du Canada visant à soutenir les festivals et événements qui se tiennent partout au pays, ainsi qu'une relance économique et sociale durable pour toute la population.

« Nos artistes et autres acteurs des milieux culturels et patrimoniaux, de même que la communauté du sport amateur, ont été durement touchés par la pandémie de COVID-19 et seront parmi les derniers à se remettre complètement de son impact économique prolongé. Nous continuons à les soutenir et à montrer notre engagement envers le rétablissement de ces secteurs qui contribuent tant à la vie culturelle et économique dynamique du Canada. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Les grands festivals et événements sont d'importants leviers économiques au pays. Ils attirent des touristes nationaux et internationaux; ils positionnent le Canada et ses régions parmi les destinations de choix; ils incitent les entrepreneurs à investir dans les actifs touristiques canadiens; et ils créent des emplois tout en ayant un effet rassembleur dans nos communautés. Ils jouent un rôle majeur dans la relance économique et la vitalité de nos régions. C'est pourquoi je suis convaincue que l'aide que nous annonçons aujourd'hui changera , le cours des choses, tant pour les entreprises que pour nos communautés. »

-- L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles

MONTRÉAL, le 28 juin 2021

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 1,9 milliard de dollars afin d'appuyer la relance et la réouverture des organismes des secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport. Cette aide financière, qui sera versée au cours des cinq prochaines années par le ministère du Patrimoine canadien et les organismes du portefeuille du Patrimoine canadien, favorisera la relance et la croissance de ces secteurs, en plus de contribuer à la création de bons emplois pour la classe moyenne.

De plus, l'Initiative d'appui aux grands festivals et événements, dotée d'un budget de 200 millions de dollars et gérée par les organismes fédéraux de développement régional, permettra d'assurer la survie de festivals et d'événements majeurs récurrents se déroulant au Canada et de les aider à s'adapter de sorte qu'ils seront mieux positionnés quand les touristes pourront recommencer à voyager.

Fonds de relance pour les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport

Le Fonds de relance pour les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport distribuera 300 millions de dollars sur deux ans. Il sera administré par divers programmes existants au sein de Patrimoine canadien, ainsi que par des programmes exécutés par le Conseil des arts du Canada et Téléfilm Canada. Le Fonds comprend les deux volets suivant :

Renforcer les bases de la relance - vise à fournir une aide supplémentaire aux organismes voués aux arts, à la culture et au sport qui peinent encore à assurer leur viabilité opérationnelle à cause de la pandémie.

- vise à fournir une aide supplémentaire aux organismes voués aux arts, à la culture et au sport qui peinent encore à assurer leur viabilité opérationnelle à cause de la pandémie. Investir dans la relance - vise à fournir aux organismes et aux Canadiens et Canadiennes œuvrant dans ces secteurs qui sont prêts à mener la relance des secteurs des arts, de la culture et du patrimoine une aide financière qui les aidera à devenir plus résilients, à faire preuve d'innovation et à adapter leur modèle d'affaires. Le Fonds contribuera, par ailleurs, à faire la promotion de l'égalité, de la diversité et de l'inclusion dans ces secteurs, en plus d'entreprendre un virage écologique.

Fonds de réouverture

Le Fonds de réouverture est assorti d'une enveloppe de 200 millions de dollars sur deux ans qui sera versée à même des programmes existants afin de soutenir la tenue au Canada de festivals, de rencontres culturelles, de pièces de théâtre en plein air, de célébrations patrimoniales, d'expositions muséales locales et d'événements de sport amateur, entre autres. Le Fonds appuiera les organismes et projets offrant des activités ou expériences en personne de manière à attirer la clientèle dans nos communautés. Il viendra compléter les initiatives liées au tourisme qui seront déployées par les organismes fédéraux de développement régional. Il sera géré par Patrimoine canadien, le Conseil des arts du Canada et Téléfilm Canada.

Répartition des fonds de relance et de réouverture



Fonds de relance, volet 1 Renforcer les bases de la relance Fonds de relance, volet 2 Investir dans la relance Fonds de réouverture Fonds du Canada pour les périodiques 21,5 M$ en 2021-2022 afin de soutenir les journaux hebdomadaires et les magazines numériques, à faible tirage et distribués gratuitement 10 M$ en 2021-2022 afin de verser un supplément à tous les périodiques admissibles à l'Aide aux éditeurs

Initiative de journalisme local 10 M$ sur deux ans (2021-2022 et 2022-2023) afin de faciliter l'embauche de plus de journalistes dans les communautés mal desservies



Fonds des médias du Canada 5 M$ sur deux ans (2021-2022 et 2022-2023) afin de soutenir la relance des productions communautaires dans une troisième langue



Nouvelles et émissions locales produites par des diffuseurs indépendants 10,5 M$ en 2021-2022 afin de soutenir la production de nouvelles et d'émissions locales par des diffuseurs indépendants, devant être distribuées par des partenaires



Téléfilm Canada 16 M$ en 2021-2022 afin de stabiliser l'écosystème cinématographique canadien et de promouvoir les salles de cinéma au Canada Investissement de 9 M$ en 2022-2023 dans une campagne promotionnelle visant à accroître l'accès aux films canadiens dans les salles de cinéma 10 M$ sur deux ans (2021-2022 et 2022-2023) afin de faciliter la relance des festivals de films et de rehausser leurs activités en ligne et en personne Fonds du Canada pour la présentation des arts 5 M$ la première année (2021-2022) afin d'appuyer les organismes sans but lucratif œuvrant dans la présentation de spectacles professionnels et qui peinent à assurer leur viabilité et à poursuivre leurs activités, surtout ceux qui possèdent ou exploitent une salle de spectacle revêtant un risque financier accru

5 M$ la première année (2021-2022) afin d'appuyer les organismes sans but lucratif œuvrant dans la présentation de spectacles professionnels et qui peinent à assurer leur viabilité et à poursuivre leurs activités, surtout ceux qui possèdent ou exploitent une salle de spectacle revêtant un risque financier accru; 25 M$ la deuxième année (2022-2023) afin d'aider les organismes sans but lucratif œuvrant dans la présentation de spectacles professionnels à assumer des dépenses engagées pour encourager le retour du public Conseil des arts du Canada

50 M$ en 2022-2023 : 20 M$ destinés à la recherche, à la création et à la production d'œuvres; 5 M$ aux tournées nationales et au développement des marchés; 25 M$ à l'innovation du secteur 25 M$ en 2021-2022 afin de permettre aux bénéficiaires d'un financement de base d'investir dans des activités visant à fidéliser les auditoires existants et à en acquérir de nouveaux Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts 5 M$ la première année (2021-2022) afin de soutenir la continuité des activités des organismes à but non lucratif voués à la formation artistique professionnelle



Fonds de la musique du Canada



7 M$ (2022-2023) afin de soutenir le secteur de la musique devant public et les festivals de musique présentés au Canada et qui ne sont pas financés par d'autres programmes ministériels Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine



12 M$ sur deux ans (2021-2022 et 2022-2023) afin de soutenir les festivals récurrents qui présentent des programmes artistiques et du patrimoine, ou des œuvres d'artistes et artisans locaux ou d'interprètes du patrimoine, y compris les événements LGBTQ2+ et les célébrations de la culture autochtone Programme d'aide aux musées



41 M$ en 2021-2022 afin d'aider les organismes du patrimoine à assumer les coûts de fonctionnement permanents Fonds du livre du Canada

11,4 M$ sur deux ans (2021-2022 et 2022-2023) afin d'accroître la promotion des livres d'auteurs canadiens et leur accessibilité, et de soutenir les éditeurs dans les communautés mal desservies

Fonds du Canada pour les espaces culturels 16 M$ sur deux ans (2021-2022 et 2022-2023) afin de soutenir les bénéficiaires existants dont la demande d'aide pour un projet a déjà été approuvée, et qui, en cours de projet, constatent un dépassement de coûts ou une perte de revenus



Fonds du Canada pour l'investissement en culture - volet Initiatives stratégiques

3,5 M$ sur deux ans (2021-2022 et 2022-2023) afin de soutenir les partenariats dans les secteurs des arts et du patrimoine

Harbourfront Centre 20 M$ sur deux ans (2021-2022 et 2022-2023) afin de procéder à des réparations et d'apporter des améliorations importantes et urgentes



Exportation créative Canada

7,9 M$ sur deux ans (2021-2022 et 2022-2023) afin de soutenir les entreprises et les organisations canadiennes créatives prêtes à exporter; 1,7 M$ sur deux ans (2021-2022 et 2022-2023) afin d'accélérer la croissance des exportateurs créatifs grâce à des formations et à du mentorat

Programme de soutien au sport 60 M$ sur deux ans (2021-2022 et 2022-2023) afin d'aider les organisations nationales déjà bénéficiaires qui peinent, pour des raisons financières, à restaurer leurs programmes et services, et jusqu'à concurrence de 6 M$ en 2021-2022 pour aider les athlètes olympiques et paralympiques à assumer leurs frais de déplacement attribuables aux exigences liées à la quarantaine



Événements sportifs 17 M$ en 2022-2023 afin d'aider les organisations nationales existantes à continuer de tenir des manifestations sportives

13 M$ en 2021-2022 afin d'aider les organisations sportives nationales déjà bénéficiaires à continuer de tenir des événements Communautés de langue officielle en situation minoritaire 4 M$ sur deux ans (2021-2022 et 2022-2023) afin de soutenir la reprise des activités après la COVID et de renforcer les capacités des communautés de langue officielle en situation minoritaire 1 M$ en 2021-2022 afin de soutenir la reprise des activités après la COVID et de renforcer les capacités des communautés de langue officielle en situation minoritaire 1,5 M$ sur deux ans (2021-2022 et 2022-2023) afin de soutenir l'innovation après la COVID dans les organismes rattachés à des communautés de langue officielle en situation minoritaire et qui sont voués, notamment, aux arts, à la culture et au patrimoine Initiatives liées aux célébrations et aux commémorations



54 M$ sur deux ans (surtout en 2022) afin de soutenir les programmes de célébrations et de commémorations une fois que le Canada émergera de la pandémie

Comment présenter une demande?

Nouveaux demandeurs de financement : Dans certains programmes, les nouveaux demandeurs de financement pourront déposer leur proposition dans le portail en ligne destiné aux demandes. Les détails concernant l'admissibilité et le portail seront connus dans les prochaines semaines.

Dans certains programmes, les nouveaux demandeurs de financement pourront déposer leur proposition dans le portail en ligne destiné aux demandes. Les détails concernant l'admissibilité et le portail seront connus dans les prochaines semaines. Bénéficiaires existants : Quant aux bénéficiaires existants, le personnel des programmes de Patrimoine canadien assujettis aux fonds de relance et de réouverture fournira dans les prochaines semaines les modalités qui s'appliqueront aux intervenants et aux membres de l'industrie admissibles qui souhaiteront recevoir une aide supplémentaire.

Initiative d'appui aux grands festivals et événements

L'Initiative d'appui aux grands festivals et événements est assortie d'une enveloppe de 200 millions de dollars sur deux ans et elle est gérée par Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l' Ontario et Diversification de l'économie de l'Ouest Canada.

pour les régions du Québec, l'Agence fédérale de développement économique pour le l' et Diversification de l'économie de l'Ouest Canada. Elle vise principalement les événements et festivals majeurs récurrents dont le revenu annuel dépasse 10 millions de dollars.

L'Initiative a pour but d'aider les organisations qui ont besoin de liquidité pour poursuivre leurs activités ou encore les adapter à de nouvelles réalités et exigences attribuables à la pandémie. Elle leur permettra aussi de rehausser leur produit et leur offre de service de sorte qu'elles seront en meilleure position quand l'économie redémarrera.

Pour en savoir sur l'Initiative d'appui aux grands festivals et événements gérée par les organismes de développement régional, visitez ce site.

