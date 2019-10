Maintien de Graphic Packaging en Estrie - C'est grâce à l'excellence du travail de ses employé-es qualifiés, estime le syndicat

EAST ANGUS, QC, le 11 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN), le Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie et le Syndicat des travailleuses et travailleurs des pâtes et cartons d'East-Angus (CSN) sont heureux d'apprendre que l'usine Graphic Packaging International demeurera ouverte et que les syndiqués de l'usine pourront conserver leur emploi.

Il importe, dans un premier temps, de préciser que l'entreprise avait récemment annoncé la construction d'une usine ultramoderne dans le Mid-Ouest des États-Unis, avec une capacité de production de 500 000 tonnes de carton plat. Elle prévoyait toutefois maintenir sa production totale au même niveau et devoir fermer quelques-unes de ses usines moins productives. Le mot s'était répandu et faisait planer beaucoup d'incertitude chez les employé-es.

« Bien entendu, nous regrettons d'apprendre que des personnes vont perdre leur travail dans certaines usines de Graphic Packaging international. Nous sommes tout de même soulagés de la confirmation qui nous a été faite selon laquelle l'usine située en Estrie continuera à faire partie intégrante du plan d'affaires de la compagnie. C'est grâce à la grande rigueur des employé-es, qui ont le cœur à l'ouvrage et le souci constant du travail bien exécuté », souligne le trésorier de la FIM-CSN, Michel Tétreault.

« Parvenir à conserver de bons emplois dans la région est toujours une bonne nouvelle, a pour sa part affirmé le président du Conseil central de l'Estrie-CSN, Denis Beaudin. Le travail remarquable des syndiqué-es de Graphic Packaging, qui produisent du carton de qualité reconnu sur le marché et qui ont contribué à hausser la productivité de l'usine de façon significative depuis l'achat par Graphic Packaging en 2015, permet à l'usine d'entretenir d'excellentes relations avec ses clients. Voilà qui est prometteur pour l'avenir et qui a de quoi nous rendre très fiers. »

SOURCE Fédération de l'industrie manufacturière (FIM–CSN)

Renseignements: Syndicat STPCAE (CSN), Michel Tétreault, 819 349-9859

