MIRABEL, QC, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à prolonger la durée de vie et les capacités existantes des hélicoptères CH-146 Griffon pour appuyer les Forces armées canadiennes et assurer la sécurité de la population.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le gouvernement du Canada avait attribué un contrat d'une valeur de 2,28 milliards de dollars à l'entreprise Bell Textron Canada limitée (BTCL) pour fournir le soutien en service de la flotte active d'hélicoptères CH‑146 Griffon de l'Aviation royale canadienne.

Les hélicoptères servent à remplir des missions au pays et à l'étranger, entre autres des missions de transport tactique, des interventions d'urgence et des opérations de recherche et de sauvetage. Ce contrat de soutien en service permettra de maintenir la flotte au moins jusqu'au milieu des années 2030.

Dans le cadre de ce contrat, qui débutera en avril 2024, BTCL fournira la gestion de programme, l'ingénierie, les services techniques et de modification de la conception, la réparation et la révision des composants, l'approvisionnement en pièces de rechange et les services d'entretien lourd. Les travaux de soutien en service seront effectués au Canada, notamment en Colombie-Britannique, en Alberta, au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, ce qui permettra de créer ou de maintenir 1 130 emplois partout au pays.

Grâce à la Politique des retombées industrielles et technologiques, BTCL s'est engagée à générer des activités commerciales d'une valeur égale à celle du contrat, de manière à assurer des occasions d'affaires pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement canadienne, y compris les petites et moyennes entreprises.

Les engagements économiques de BTCL envers le Canada ont le potentiel de contribuer à hauteur d'au moins 125 millions de dollars par année au produit intérieur brut du Canada pendant la durée du contrat.

Citations

« Ce contrat de soutien en service conclu avec Bell Textron Canada limitée contribuera à maintenir la flotte d'hélicoptères CH-146 Griffon des Forces armées canadiennes, tout en préservant des emplois de qualité ici au Canada. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« En cette année où nous célébrons le 100e anniversaire de l'Aviation royale canadienne, l'investissement annoncé aujourd'hui constitue une autre preuve de notre engagement à investir dans nos aviateurs et aviatrices afin d'assurer la sécurité du Canada. L'hélicoptère CH-146 Griffon fournit à l'Aviation royale canadienne d'importantes capacités d'aviation tactique, d'opérations spéciales d'aviation et de recherche et sauvetage, tant au pays qu'à l'étranger. Ce contrat de soutien en service sera essentiel pour assurer le fonctionnement de cette flotte pour les quinze prochaines années. »

L'honorable Bill Blair

Ministre de la Défense nationale

« Le secteur canadien de l'aérospatiale est un acteur de premier plan sur la scène internationale, et il apporte des retombées considérables pour l'ensemble de notre économie. Ce projet aura une incidence exceptionnelle sur l'économie canadienne et la chaîne d'approvisionnement, mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que nos travailleurs et travailleuses de l'aérospatiale seront les premiers à en bénéficier. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« C'est avec une grande fierté que la compagnie Bell se voit octroyer le contrat de soutien en service de la flotte de Griffon CH-146 de l'Aviation Royale Canadienne, par le gouvernement du Canada. En collaboration avec nos nombreux partenaires de l'industrie aérospatiale, nos équipes déployées à travers le pays s'assureront que les compétences requises pour soutenir le Griffon, demeurent au Canada. Nos 1500 employés au Canada se sentent privilégiés d'appuyer les membres des Forces armées canadiennes afin qu'ils soient en mesure d'accomplir l'ensemble des missions confiées à cette flotte, au pays et à l'étranger. »

Michael Nault

Vice-président et directeur général, Bell Textron Canada ltée

Les faits en bref

BTCL est le fabricant d'origine de l'hélicoptère CH- 146 et détient tous les droits exclusifs de propriété intellectuelle relatifs à la flotte. L'entreprise est donc la seule organisation capable de fournir le soutien en service nécessaire.

détient tous les droits exclusifs de propriété intellectuelle relatifs à la flotte. L'entreprise est donc la seule organisation capable de fournir le soutien en service nécessaire. En date de 2024, 82 hélicoptères CH-146 Griffon sont activement en service, à partir de 11 emplacements partout au Canada .

. Le 16 janvier 2023, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a publié une demande de propositions à l'intention de BTCL, et une proposition technique et financière a été présentée à SPAC par BTCL le 28 avril 2023.

En mai 2022, SPAC a attribué un contrat distinct d'une valeur d'environ 800 millions de dollars à BTCL dans le cadre du projet de prolongation limitée de la durée de vie des hélicoptères Griffon, afin d'effectuer les modifications nécessaires sur la flotte d'hélicoptères CH-146 Griffon pour prolonger leur durée de vie au moins jusqu'au milieu des années 2030.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Olivier Pilon, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, 613-323-6621, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]