GATINEAU, QC, le 25 juill. 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer le public que le pont Alexandra sera fermé et patrouillé, par mesure de sécurité, à l'occasion de l'évènement Les Grands Feux du Casino Lac-Leamy le 30 juillet ainsi que les 2, 6, 9, 13 et 16 août prochains, selon l'horaire suivant :

Fermeture aux véhicules : de 19 h 30 à 22 h 30

de 19 h 30 à 22 h 30 Fermeture complète : de 20 h 30 à 22 h

de 20 h 30 à 22 h Réouverture : aux piétons et aux cyclistes à 22 h aux véhicules à 22 h 30



Pont Alexandra (Groupe CNW/Services publics et Approvisionnement Canada)

Les piétons et les cyclistes seront en mesure de circuler sur la voie centrale de 19 h 30 à 20 h 30.

Des panneaux de signalisation seront installés, et des signaleurs dirigeront la circulation.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers, https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/services/infrastructure-immeubles/contactez-services-biens-immobiliers.html, [email protected]