GATINEAU, QC, le 7 août 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes que le pont Alexandra sera fermé afin de permettre la tenue de l'événement Marche de la Paix durant la période suivante :

le dimanche 10 août, de 12 h 30 à 13 h

Pont Alexandra (Groupe CNW/Services publics et Approvisionnement Canada)

Durant cette période, la promenade piétonne demeura accessible aux cyclistes et aux piétons.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html)