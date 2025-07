KINGSTON, ON, le 29 juill. 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer le public que le pont-jetée LaSalle sera complètement fermé aux véhicules, aux cyclistes et aux piétons afin de permettre des ouvertures non prévues du canal de navigation maritime principal pendant les périodes suivantes :

le mardi 5 août, de 11 h à 17 h

le jeudi 7 août, de 9 h 30 à 14 h 30

Ces ouvertures du canal sont nécessaires afin de permettre à un navire commercial d'accéder de façon urgente aux services de radoub dans le port intérieur de Kingston. Les heures indiquées sont approximatives et pourraient changer en raison des conditions météorologiques ou de facteurs opérationnels.

SPAC s'engage à réduire au minimum les perturbations de la circulation et remercie le public de sa patience et de sa compréhension.

Veuillez consulter nos avis publics et notre compte X (Twitter) pour des mises à jour, ainsi que la page du pont-jetée LaSalle pour tout changement d'horaire après les heures de bureau.

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/services/infrastructure-immeubles/contactez-services-biens-immobiliers.html)