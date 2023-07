La destination de la rentrée des classes du Canada est prête à aider les Canadiens avec des solutions amusantes, simples et abordables

Pour consulter la documentation média, veuillez visiter: https://www.multivu.com/players/fr-ca/9182751-staples-canada-back-to-school-2023/

RICHMOND HILL, ON, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Depuis 1991, Bureau en Gros aide les clients à se préparer pour l'année scolaire avec des articles essentiels à l'apprentissage qui inspirent, habilitent et équipent les élèves et les enseignants pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Cette année, Bureau en Gros s'efforce de rendre la rentrée amusante, simple et abordable en proposant tous les articles essentiels, des crayons aux ordinateurs portables.

Magasinez comme en 1991 : Bureau en Gros offre plus de valeur pour la rentrée des classes avec des prix des années 90 sur les articles essentiels (Groupe CNW/Staples Canada ULC)

« Nous savons que les consommateurs recherchent plus que jamais une valeur ajoutée pour la rentrée des classes », a déclaré Rachel Huckle, présidente de Staples Canada/Bureau en Gros. « En tant qu'Entreprise du travail et de l'apprentissage, nous nous engageons à aider les étudiants, les enseignants et les parents à reprendre le chemin de l'apprentissage grâce à des solutions nouvelles, passionnantes et abordables, toutes conçues pour alimenter la passion de l'apprentissage. »

Des prix rétro des années 90

Bureau en Gros est la destination de choix au pays pour la qualité et la valeur lorsqu'il s'agit de la rentrée des classes. Cette année, Bureau en Gros propose des prix des années 90 sur les articles essentiels de la rentrée. Trouvez les prix les plus bas sur les fournitures des marques préférées, y compris Sharpie, Five Star, Crayola, Hilroy et Pep Rally, une exclusivité de Bureau en Gros. Le quartier général de la rentrée en classe de Bureau en Gros facilite le magasinage en ligne en proposant les meilleurs choix et en les regroupant par niveau scolaire pour répondre à toutes les questions entourant la rentrée.

Pep Rally : Des articles essentiels branchés et fonctionnels

En exclusivité chez Bureau en Gros, Pep Rally présente sa dernière collection d'articles essentiels pour la rentrée des classes, à la fois amusants et fonctionnels. Trois nouvelles collections pour aider les élèves à s'exprimer : Amour rétro, Monde académique classique et Expression joyeuse. Magasinez toutes les fournitures et solutions scolaires de Pep Rally, ici.

Nouveaux services sans fil de Bell, Virgin Plus et Lucky Mobile

Vous avez besoin d'une mise à jour de votre téléphone cellulaire ou de votre accès à Internet pour la rentrée des classes? Les clients peuvent désormais connecter tous leurs appareils aux meilleurs forfaits de Bell, Virgin Plus et Lucky Mobile dans leur magasin Bureau en Gros. En plus des services sans fil, les clients peuvent également se rendre en magasin pour découvrir les solutions Internet et télé de Bell. En tant que plus grand fournisseur de communications au Canada, les réseaux 5G et les réseaux de fibre optique primés et robustes de Bell connectent les familles, les étudiants et les amis dans leur vie quotidienne. Des offres exclusives seront disponibles en magasin pendant la rentrée des classes, notamment des réductions sur les nouveaux téléphones, les forfaits et les accessoires, ainsi que des cadeaux avec incitatifs à l'achat.

Le meilleur de la technologie

Vous cherchez de nouveaux produits technos? Bureau en Gros dispose de la meilleure sélection de technologies pour favoriser l'apprentissage et la productivité tout au long de l'année scolaire. Que vous soyez à la recherche d'un nouveau Chromebook, d'un casque antibruit, d'un iPad ou plus encore - Bureau en Gros a ce qu'il vous faut, parmi les meilleures marques de technologie, dont Apple, Microsoft, Logitech, HP, Google et plus encore.

Protégez votre technologie avec les Plans de protection Bureau en Gros par Allstate, disponibles pour une variété d'appareils électroniques comme les téléphones intelligents, les ordinateurs, les tablettes et les casques d'écoute pour couvrir les défaillances mécaniques et électriques, ainsi que les dommages accidentels.

Outils d'organisation pour les enseignants et les parents avec les services d'impression de Bureau en Gros

L'organisation est une priorité pour les élèves, les parents et les enseignants tout au long de l'année scolaire. Les services d'impression Bureau en Gros proposent tout ce dont vous avez besoin pour commencer l'année scolaire du bon pied, y compris :

Étiquettes personnalisables pour vous aider à retrouver les fournitures scolaires, les devoirs, les vêtements et bien plus.

Services de technologie pour vous permettre de rester connecté pendant l'année scolaire et faire en sorte que les enfants ne manquent jamais une échéance.

Services d'impression rapide pour les plans de cours ou les projets de classe; commandez avant midi pour un ramassage le jour même.

Campagne de publicité de la rentrée

Pierre-Yves Lord et Howie Mandel joueront pour la deuxième année consécutive dans une série de publicités pour Bureau en Gros à l'occasion de la rentrée des classes. Les publicités ont pour thème la nostalgie des années 90 et abordent tous les sujets, de la recherche des meilleures technologies aux meilleurs sacs à dos, en passant par les fournitures les plus rafraîchissantes. Les publicités sont soutenues par une campagne publicitaire nationale qui débute le 10 juillet.

L'école est dans l'sac pour les parents

Vous voulez savoir exactement ce dont votre enfant a besoin pour l'école? Les outils de L'école est dans l'sac de Bureau en Gros sont un excellent moyen de faire des achats pour la rentrée des classes. Les parents peuvent acheter des fournitures en se basant sur les listes établies par des enseignants pour la classe de leur enfant et la région où il se trouve. Si votre enseignant n'a pas créé une liste de fournitures, ne vous inquiétez pas : Bureau en Gros a déterminé les meilleurs produits pour les élèves de chaque niveau scolaire sur le lien suivant https://www.bureauengros.com/a/apprendre/magasinez-des-fournitures-par-niveau-scolaire.

Avec les outils de L'école est dans l'sac de Bureau en Gros, les acheteurs peuvent bénéficier de 10 % de réduction sur les commandes de plus de 50 $, de 5 % de réduction sur les commandes de plus de 25 $ et d'un don de 3 % aux écoles locales au nom de Bureau en Gros. Pour en savoir plus, visitez Bureauengros.com/lecoleestdanslsac.

À propos de Staples /Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. L'entreprise privée s'engage à être un partenaire dynamique et inspirant pour les clients qui visitent ses plus de 300 magasins et son site bureauengros.com. Elle possède deux marques qui soutiennent les clients d'affaires : Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et les entrepreneurs, et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que sept centres de travail collaboratif Staples Studio à l'échelle du pays. Grâce aux Services d'impression, les consommateurs peuvent accéder à une variété d'options d'emballage et d'expédition, ainsi qu'à une vaste gamme de services commerciaux. Staples/Bureau en Gros est fier de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au pays et à créer un avenir équitable pour tous. Visitez le site bureauengros.com pour plus d'information ou communiquez avec nous à @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok ou Pinterest.

SOURCE Staples Canada ULC

Renseignements: Pour les médias : Kathleen Stelmach, Staples Canada/Bureau en Gros, 905 737-1147, poste 578, [email protected]; Meg Murphy, Golin, 647 475-4495, [email protected]