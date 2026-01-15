Billy Talent recevra le Prix humanitaire et Alexander Mair, Sandy Pandya et Vinny Cinquemani le Prix Walt Grealis pour réalisations hors du commun présenté par Slaight Music

Première annonce d'artistes au programme du JUNOfest présenté par la CBC

TORONTO, le 15 janv. 2026 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et la CBC ont annoncé aujourd'hui qui prendra la barre de l'animation et les lauréats de prix spéciaux qui participeront à la 55e édition de la Soirée des Prix JUNO, retransmise en direct du TD Coliseum de Hamilton, en Ontario partout au pays sur le réseau CBC et CBC Gem.

Célébrité polyvalente s'illustrant au grand écran, en chanson, en littérature et derrière le micro, Mae Martin animera la plus grande soirée de l'industrie musicale canadienne. Mae Martin donnera le ton à la Soirée des Prix JUNO avec la répartie et la voix uniques qui ont fait sa réputation dans les milieux de la comédie, de la musique, de la télévision et de la chronique culturelle. Avec son humour qui porte à réfléchir, Mae Martin apportera une nouvelle perspective à la Soirée des Prix JUNO 2026.

Mae Martin confie : « C'est un honneur incroyable d'animer les JUNOS cette année. La plus grande soirée de l'industrie musicale canadienne! Aucune pression, seulement des décennies d'artistes iconiques. Les JUNOS ont toujours salué les artistes audacieux, qui défient les genres et qui n'ont pas peur de paraître un peu bizarres. J'ai l'intention d'incarner ces valeurs à l'animation de la Soirée! C'est très excitant et un peu surréel d'avoir cette chance de rendre hommage aux artistes canadiens. Je remercie les Prix JUNO de m'avoir fait confiance! »

Star multiplatine mondiale, Daniel Caesar se verra décerner le Prix du rayonnement international et offrira un numéro spécial sur la scène des Prix JUNO.

William Prince sera également de la distribution de la 55e Soirée des Prix JUNO, qui ne manquera pas de mettre en lumière la puissance de ses chansons et sa voix inimitable.

En reconnaissance de leurs réalisations exceptionnelles sur la scène musicale et de leur engagement social, les membres de la formation Billy Talent recevront le Prix humanitaire lors du Gala des Prix JUNO présenté Music Canada le samedi 28 mars pour saluer l'impact de leur indéfectible engagement philanthropique et communautaire. Le regretté Alexander Mair, Sandy Pandya et Vinny Cinquemani sont tous trois lauréats du Prix Walt Grealis pour réalisations hors du commun présenté par Slaight Music en reconnaissance de leur influence significative et durable sur l'industrie musicale canadienne.

En plus des annonces concernant la Soirée des Prix JUNO, nous offrons un premier aperçu des artistes en spectacle au JUNOfest présenté par la CBC.

Pour obtenir plus d'informations, visitez le site junoawards.ca et pour vous procurer des billets pour la plus grande soirée de l'industrie musicale canadienne, allez sur ticketmaster.ca/junos .

À propos de la CARAS

L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) est un organisme sans but lucratif créé pour préserver et consolider l'industrie de la musique canadienne et pour élever les standards artistiques et professionnels. La mission de la CARAS repose sur quatre piliers : éduquer par l'entremise des programmes et initiatives de MusiCounts, notre organisme de bienfaisance voué à l'enseignement de la musique au Canada; former des artistes émergents au moyen de programmes de mentorat et de perfectionnement; célébrer les artistes canadiens par le biais des prix JUNO et de promotions échelonnées tout au long de l'année; et honorer les icônes de la musique en les intronisant au Panthéon de la musique canadienne. La 55e Soirée des Prix JUNO sera retransmise en direct au TD Coliseum de Hamilton le dimanche 29 mars 2026. Pour obtenir plus d'information sur les Prix JUNO et sur l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS), visitez le www.junoawards.ca .

