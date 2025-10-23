Présentée par Music Canada, la cérémonie annuelle s'est déroulée au Studio Bell, foyer permanent du Centre canadien de musique à Calgary (AB), le 15 mai 2025.

Parmi les grands moments de l'événement, une apparition vidéo surprise de la légendaire Céline Dion.

CALGARY, AB, le 23 oct. 2025 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) est fière d'annoncer que l'édition 2025 de la Cérémonie d'intronisation au Panthéon de la musique canadienne est disponible en diffusion continue à compter d'aujourd'hui sur CBC Gem et sur le canal YouTube de CBC Music.

Comme annoncé plus tôt cette année , la légende de l'industrie musicale aux multiples talents Dan Hill , la grande dame de la chanson québécoise Ginette Reno , le monstre sacré du rock canadien Glass Tiger , l'éclectique auteure-compositrice-interprète Loreena McKennitt , l'illustre formation pop-punk Sum 41 et le pionnier du hip-hop intronisé au Panthéon de la musique canadienne en 2024 Maestro Fresh Wes seront honorés pour leur extraordinaire contribution à l'histoire de la musique canadienne.

Cette inoubliable cérémonie s'est déroulée au Studio Bell, foyer permanent du Centre national de musique, le 15 mai 2025. Animée par l'icône du country canadien et lauréat de nombreux prix JUNO Paul Brandt , la cérémonie s'est ouverte sur une reconnaissance du territoire et une Tatawâw exécutée par Mackenzie Kamâmak Brown. La soirée s'est poursuivie avec des prestations inoubliables de chacun des intronisés. Dan Hill a interprété son grand classique Sometimes When We Touch avec le Lily String Quartet; accompagnée par son groupe Loreena McKennitt a une offert une superbe version de Lady of Shallot; Ginette Reno a impressionné le public par son interprétation exceptionnelle de Je ne suis qu'une chanson; et Glass Tiger a couronné la soirée avec un medley for apprécié de ses incontournables classiques, notamment Diamond Sun, Someday et Don't Forget Me.

Dans un des moments forts de la cérémonie, la superstar canadienne Céline Dion a présenté un hommage préenregistré à la magistrale interprète qui a inspiré son parcours musical, évoquant les hauts faits de la carrière de Ginette Reno au Québec et sur la scène internationale.

Le Centre national de musique est le foyer permanent du Panthéon de la musique canadienne, où les fans peuvent voir, apprendre et interagir avec le patrimoine légué par ces figures emblématiques de la musique canadienne. Les différentes expositions du CNM sont remaniées chaque année pour faire place aux nouveaux intronisés et une exposition permanente est consacrée aux lauréats des années passées. Une nouvelle exposition vouée à la cohorte 2025 comprenant des articles commémoratifs, des instruments et des artéfacts légués par Dan Hill, Ginette Reno, Glass Tiger et Loreena McKennitt est en cours jusqu'en juin 2026.

L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) est un organisme sans but lucratif créé pour préserver et consolider l'industrie de la musique canadienne et pour élever les standards artistiques et professionnels. La mission de la CARAS repose sur quatre piliers : éduquer par l'entremise des programmes et initiatives de MusiCounts, notre organisme de bienfaisance voué à l'enseignement de la musique au Canada; former des artistes émergents au moyen de programmes de mentorat et de perfectionnement; célébrer les artistes canadiens par le biais des prix JUNO et de promotions échelonnées tout au long de l'année; et honorer les icônes de la musique en les intronisant au Panthéon de la musique canadienne.

