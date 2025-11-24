La légendaire auteure-compositrice et icône culturelle Joni Mitchell se verra décerner le Prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations présenté par votre Centre national des Arts, et Nelly Furtado sera intronisée au Panthéon de la musique canadienne lors de la Soirée des Prix JUNO, en direct sur le réseau CBC

Les billets pour assister à la plus grande soirée de l'industrie musicale canadienne seront mis en vente le vendredi 28 novembre à 10 h HE

HAMILTON, ON, le 24 nov. 2025 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et la CBC ont annoncé aujourd'hui les lauréates des prix spéciaux et quelques-uns des artistes en prestation à la 55e Soirée des Prix JUNO, qui sera diffusée en direct sur CBC et CBC Gem depuis le TD Coliseum de Hamilton, en Ontario, le dimanche 29 mars 2026.

Les célébrations de cette année mettront à l'honneur Joni Mitchell, l'une des plus influentes auteures-compositrices de sa génération, qui recevra le Prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations présenté par le Centre national des Arts. Cette distinction vise à reconnaître sa contribution artistique exceptionnelle et l'impact durable de son œuvre sur la culture musicale globale. Lauréate de 11 prix JUNO et Compagnon de l'Ordre du Canada, Joni Mitchell sera honorée pour sa créativité novatrice qui a inspiré des générations d'artistes dans une gamme de genres musicaux.

Gagnante de 10 statuettes JUNO, Nelly Furtado se verra officiellement intronisée au Panthéon de la musique canadienne, aux côtés des plus grandes figures de la musique du Canada. Comme en témoignent des ventes de 35 millions d'albums et les nombreux prix JUNO, GRAMMY, et Latin GRAMMY qu'elle a récoltés, Nelly Furtado a ajouté des couleurs au paysage de la musique pop internationale tout au long de son éclectique carrière musicale.

« Hamilton a toujours été une ville de musique », remarque Allan Reid, président et chef de la direction, CARAS/Les Prix JUNO. « C'est l'endroit tout choisi pour saluer la richesse de l'héritage musical du Canada, avec un incroyable alignement d'artistes qui comprend notamment deux des plus influentes créatrices musicales que le pays a produites, Joni Mitchell et Nelly Furtado. »

La captation de la Soirée des Prix JUNO 2026 mettra en scène des prestations électrisantes de deux groupes qui reflètent la créativité et le talent des artistes canadiens d'aujourd'hui : la légendaire formation hamiltonienne neuf fois primée aux Prix JUNO Arkells, et The Beaches, lauréat de cinq statuettes JUNO, dont celle du Groupe de l'année 2025.

À propos de la CARAS

L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) est un organisme sans but lucratif créé pour préserver et consolider l'industrie de la musique canadienne et pour élever les standards artistiques et professionnels. La mission de la CARAS repose sur quatre piliers : éduquer par l'entremise des programmes et initiatives de MusiCounts, notre organisme de bienfaisance voué à l'enseignement de la musique au Canada; former des artistes émergents au moyen de programmes de mentorat et de perfectionnement; célébrer les artistes canadiens par le biais des prix JUNO et de promotions échelonnées tout au long de l'année; et honorer les icônes de la musique en les intronisant au Panthéon de la musique canadienne. La 55e Soirée des Prix JUNO sera retransmise en direct au TD Coliseum de Hamilton le dimanche 29 mars 2026. Pour obtenir plus d'information sur les Prix JUNO et sur l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS), visitez le www.junoawards.ca.

SOURCE CARAS

Contacts média : JUNOS : Amandine Lucas, [email protected]; CBC : Teaghan Hawke, [email protected]