Six nominations, un record en carrière, pour Justin Bieber et Tate McRae, une année exceptionnelle avec cinq nominations pour Cameron Whitcomb, cinq nominations pour The Weeknd et une nouvelle catégorie historique marquent une édition charnière pour la plus grande soirée musicale au Canada.

TORONTO, le 27 janv. 2026 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) a dévoilé aujourd'hui les finalistes de la 55e cérémonie annuelle des prix JUNO, marquant une année décisive qui s'étend de la célébrité mondiale au succès retentissant, en passant par une reconnaissance historique de l'écosystème musical dynamique et diversifié du Canada. Au total, la cohorte de finalistes de cette année comprend 248 nominations dans 47 catégories. Les lauréats seront dévoilés sur scène à Hamilton, en Ontario, lors du Gala des prix JUNO présenté par Music Canada le samedi 28 mars, et lors de la diffusion des prix JUNO au TD Coliseum le dimanche 29 mars, en direct partout au pays sur CBC et CBC Gem et partout dans le monde sur la chaîne YouTube de CBC Music.

Justin Bieber et Tate McRae sont en tête des nominations cette année, avec six nominations chacun, soit le plus grand nombre de nominations jamais obtenues par ces deux artistes lors d'une seule saison des prix JUNO. Cameron Whitcomb et The Weeknd les talonnent de près, avec cinq nominations chacun. Pour Whitcomb, ces nominations marquent des débuts remarqués aux prix JUNO, propulsant l'artiste en pleine ascension dans les catégories les plus prestigieuses aux côtés de certains des noms les plus établis du pays.

« Les prix JUNO mettent en valeur le meilleur de la musique canadienne et le rôle puissant que joue la culture dans la promotion du tourisme et la croissance économique », a déclaré Stan Cho, ministre du Tourisme, de la Culture et des Jeux. « L'Ontario est fier de soutenir des événements qui célèbrent nos artistes, attirent des visiteurs et mettent en valeur notre province comme une destination de premier plan pour les spectacles en direct et les expériences culturelles. »

Ensemble, les artistes phares de cette année couvrent les genres musicaux pop, R&B, rock et country, soulignant la diversité de la musique canadienne et son impact continu au pays et dans le monde entier.

Pour obtenir la liste complète et les biographies de tous les candidats, veuillez visiter le junoawards.ca .

La 55e cérémonie annuelle des prix JUNO, produite par Insight Productions (une société Blue Ant Studios), sera diffusée en direct partout au Canada à 20 h HE/17 h HP sur CBC TV, CBC Gem, CBC Radio One, CBC Music, CBC Listen, CBCMusic.ca/junos et en diffusion en continu dans le monde entier sur la chaîne YouTube de CBC Music .

À propos de CARAS

L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) est un organisme sans but lucratif créé dans le but de préserver et de promouvoir l'industrie musicale canadienne et d'encourager l'élévation des normes artistiques et industrielles. Le mandat de CARAS repose sur quatre piliers fondamentaux : Éduquer par l'entremise de notre organisme de bienfaisance dédié à l'éducation musicale, MusiCounts, et à ses programmes et initiatives; aider au développement des artistes émergents grâce à des programmes de mentorat et de développement; célébrer les artistes canadiens tout au long de l'année avec les prix JUNO; et honorer les icônes de l'industrie musicale grâce au Panthéon de la musique canadienne. La 55e cérémonie annuelle des prix JUNO sera diffusée depuis Hamilton, au TD Coliseum, le dimanche 29 mars 2026. Pour en savoir plus sur les prix JUNO ou sur l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS), veuillez visiter le www.junoawards.ca .

