Madison's Lumber Reporter - Prix du bois d'œuvre résineux en Amérique du Nord, prix des maisons aux États-Unis: 2016-2019

"Le prix de gros du produit de référence de bois d'œuvre résineux Spruce-Pine-Fir KD 2x4 # 2 & Btr pour le 10 décembre est resté inchangé par rapport à la semaine précédente, toujours à 394 mfbm $ US (scierie nette FOB; prix au comptant, ou «impression»). »

- Madison's Lumber Reporter www.madisonsreport.com

Aux États-Unis, l'indice des prix des logements Case Shiller a atteint un sommet sans précédent de 218,27 points d'indice en septembre 2019.

L'appréciation des prix des logements aux États-Unis a légèrement augmenté en septembre, la croissance de l'indice composite à 20 villes s'établissant à 2,1% il y a un an, contre 2% en août, selon les derniers indices Case Shiller de Moody's Analytics. De plus, il y a un an, la croissance de l'indice composite à 10 villes s'est maintenue à 1,5%. En outre, la croissance de l'indice national des prix des logements a augmenté à 3,2% contre 3,1% le mois précédent.

«Par rapport à la tendance historique, la semaine du 10 décembre 2019, le prix de gros du produit de référence de construction en bois tendre encadrant le produit de bois d'oeuvre épicéa occidental-pin-sapin KD 2x4 # 2 & Btr a augmenté davantage; en hausse de + 25 $, ou + 7%, par rapport au prix moyen glissant à 1 an de 369 $ US mfbm, et en baisse de - 44 $, ou -10%, par rapport au prix moyen glissant sur 2 ans de 438 $ mfbm. »

- Madison's Lumber Reporter www.madisonsreport.com

Le tableau ci-dessous est une comparaison des sommets récents, en juin 2018, et des prix de référence actuels de décembre 2019 du bois d'œuvre résineux par rapport aux sommets historiques de 2004/05 et aux récents creux de septembre 2015:

RESTEZ À L'AVANCE des données sur les prix des logements aux États-Unis en ayant accès aux prix du bois d'oeuvre. Publié tous les vendredis de cette semaine, depuis 1952, Madison's Lumber Prices est utilisé par l'industrie des produits forestiers comme guide des prix du bois d'œuvre résineux nord-américain. Ce sont, bien sûr, les principaux intrants dans la construction de maisons aux États-Unis et au Canada.

Fondé en 1952, Madison's Lumber Prices est votre première source de nouvelles, de prix, de renseignements sur l'industrie et de contacts avec le secteur du bois d'œuvre en Amérique du Nord. L'hebdomadaire Madison's Lumber Reporter publie 50 semaines par an les informations actuelles sur les prix des grossistes de bois d'œuvre et de panneaux de dimensions de charpentes de construction au Canada et aux États-Unis ainsi que l'historique des prix. Madison's propose une variété de produits pour répondre à vos besoins d'information concernant l'industrie nord-américaine des produits forestiers, notamment: Prix du bois d'œuvre de Madison: https://madisonsreport.com/products/madisons-reporter/

SOURCE Madison's Lumber Reporter

Renseignements: Keta Kosman, Publisher, Madison's Lumber Reporter, est. 1952, Vancouver, BC, Canada, www.madisonsreport.com, 604 319-2266